Süper Lig'in 37. haftasındadeplasmandaile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı ve şampiyonluk yarışına tutunmayı başardı.Karşılaşma boyunca 3 kez topu direkten dönen Galatasaray, baskılı oynamasına rağmen uzun süre golü bulamadı. Galatasaray'ın aradığı golü, 64. dakikada oyuna dahil olan Mısırlı golcü Mustafa Muhammed, 77. dakikada attı. Antalyaspor'da Alman yıldız Lukas Podolski, 59. dakikada gördüğü 2. sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ayrıca Kudryashov, karşılaşmanın bitiminin ardından hakem Mete Kalkavan'a gösterdiği tepki nedeniyle kırmızı kart gördü.Bu sonucun ardından son 4 maçında 2 beraberlik ve 2 galibiyeti olan Galatasaray, 69 puanla zirvedeki Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer aldı. 2 maç sonra puan alan Antalyaspor ise 43 puana yükseldi ve ligde kalmayı büyük ölçüde garantiledi.Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşılaşacakken, Antalyaspor ise Karagümrük deplasmanına çıkacak.75 Puan - Beşiktaş69 Puan - Galatasaray69 Puan - Fenerbahçe63 Puan - TrabzonsporTrabzonspor 36, Beşiktaş ve Galatasaray 35, Fenerbahçe ise 34 maça çıkmıştır.* Galatasaray'da Mustafa Muhammed, 382 dakika sonra ağları sarstı.* Antalyaspor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray (7G 3B), son 6 karşılaşmanın 5'inde kalesini gole kapattı.* Son 8 Süper Lig maçının 6'sından puansız ayrılan (2G) ve son 3 karşılaşmayı kaybeden Antalyaspor, bu sezon ilk kez üst üste üç yenilgi aldı.* Evinde oynadığı son 3 Süper Lig maçını kaybeden Antalyaspor, öncesindeki 10 maçlık süreçte tek yenilgi almıştı (4G 5B).* Bu sezon Süper Lig'de hiçbir deplasman maçı berabere bitmeyen tek takım Galatasaray (12G 6M).* Fatih Terim'e rakip olduğu 14 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Ersun Yanal (8B 5M), tek galibiyetini Kasım 2002'de evinde aldı (Gençlerbirliği 1-0 Galatasaray).Galatasaray, son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde geçen hafta Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre 5 değişiklikle takımını Antalyaspor karşısında sahaya sürdü.Son 8 maçın sadece 2'sini kazanan sarı kırmızılı ekipte geçen hafta forma giyen Luyindama, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli ve Babel'in yerine Donk, Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba ve Halil Dervişoğlu forma giydi.Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan Ryan Donk, Galatasaray formasıyla 150. maçına çıktı.Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Galatasaray'da 106 Süper Lig, 12 Şampiyonlar Ligi, 4 Avrupa Ligi, 26 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası maçına çıktı. Donk, bu maçlarda 8 gol attı.Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla 150. müsabakasını oynayan futbolcumuzu tebrik ediyoruz." denildi.Fraport TAV Antalyaspor'da ise geçen hafta Atakaş Hatayspor karşısında ilk 11'de forma giyen Ali Eren İyican, Doğukan Sinik ve Hakan Özmert, teknik direktör Ersun Yanal tarafından yedek kulübesine çekildi.Yanal, bu oyuncuların yerine Kudriashov, Bünyamin Balcı ve Ufuk Akyol'a şans verdi.Karşılaşma öncesinde, hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Becedek için saygı duruşunda bulunuldu.6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'nin yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.9. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın ortasında, arka direkte uygun pozisyonda topa yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.13. dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.33. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Emre Kılınç'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in eliyle müdahalesinin ardından direğe çarptı. Oyun alanına dönen top, savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.41. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram'ın sert vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere gönderdi.45+3. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Antalyasporlu defans oyuncusundan seken topu kale önünde Halil Dervişoğlu kontrol etti. Halil'in şutunda meşin yuvarlağı Boffin'in ayaklarıyla güçlükle kornere çeldi.56. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ömer Bayram'ın sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.59. dakikada Şener Özbayraklı ile girdiği ikili mücadele rakibine ayağı ile müdahale eden Podolski, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.69. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Arda Turan, topu kale önündeki Mustafa Muhammed'e çıkardı. Mustafa Muhammed'in bekletmeden vuruşunda, top direğe çarptıktan sonra kaleci Boffin'de kaldı.70. dakikada Antalyasporlu Fredy'nin kaptırdığı top ile kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Mustafa Muhammed'in sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.71. dakikada Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Halil Dervişoğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.77. dakikada Galatasaray öne geçti. Şener'in sağ kanattan ortasında kale önünde topa bekletmeden sert vuran Mustafa Muhammed'in şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.AntalyaMete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman ÖzayBoffin, Bahadır Öztürk (Dk. 45 Ali Eren İyican), Kudriashov, Naldo, Mert Yılmaz (Dk. 80 Nuri Şahin), Bünyamin Balcı, Amilton, Ufuk Akyol, Fredy, Serdar Gürler (Dk. 21 Orgill), PodolskiMuslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo (Dk. 90+3 Taylan Antalyalı), Emre Akbaba (Dk. 64 Mustafa Muhammed), Gedson Fernandes, Emre Kılınç (Dk. 64 Arda Turan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90+2 Oğulcan Çağlayan), Halil Dervişoğlu (Dk. 78 Babel)Dk. 77 Mustafa Muhammed (Galatasaray)Dk. 59 Podolski, Kudriashov (maç bitiminde) (Fraport TAV Antalyaspor)Dk. 33 Mert Yılmaz, Dk 82 Nuri Şahin, Dk. 88 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 79 Arda Turan (Galatasaray)