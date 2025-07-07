Galatasaray, Anadolu Efes'ten transfer yaptı

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, son olarak Anadolu Efes forması giyen oyun kurucu Rıdvan Öncel'i kadrosuna kattığını açıkladı.Galatasaray 1 yıllı sözleşme imzalayan Rıdvan Öncel, 2022'den sonra tekrar sarı kırmızılı kulübe dönmüş oldu."Basketbol Süper Ligi'nin tecrübeli oyun kurucularından, Rıdvan Öncel, 2025/26 sezonunda yeniden Galatasaray MCT Technic forması giyecek!Banvit altyapısında başlayan kariyerine, Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Nef, Darüşşafaka, EuroCup finali oynadığı Türk Telekom'a ve son olarak Anadolu Efes ile Türkiye'nin önde gelen kulüplerinde devam eden Rıdvan, artık yeniden sarı kırmızı renkler için ter dökecek. Tecrübeli oyun kurucumuza Galatasaray Ailesi'ne bir kez daha hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz.Rıdvan Öncel Kimdir?1997 yılının 21 Şubat günü dünyaya gelen Rıdvan Öncel, 1.91 metre boyunda ve oyun kurucu (1-2) pozisyonlarında görev yapabilmektedir. 15 yaşında geldiğinde 2012 yılında basketbol organizasyonu ile ülkemizin o dönemki önemli kulüplerinden biri olan Banvit'in altyapı organizasyonu olan Bandırma Kırmızı forması giymeye başladı.. Kariyerinin temellerini burada atan Rıdvan, yıllar içinde gelişerek hem Türk basketbolunun önemli takımlarında forma giydi hem de uluslararası sahnede boy gösterdi.Basketbol yolculuğunun ilk ciddi adımlarını TBL'de atan Rıdvan, Bandırma Kırmızı formasını giydiği dönemde genç yaşına rağmen aldığı süreleri verimli kullanarak dikkat çekti. Henüz 18 yaşında TBL'de çift haneli skor katkısı vermeye başlayan genç oyuncu, bu erken çıkışıyla Banvit A Takımı'nın radarına girmeyi başardı.2017'de Banvit A Takımı'na yükselerek Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkan Rıdvan, özellikle 2019-20 sezonunda 11.8 sayı – 2.2 asist ortalamalarıyla takımının yerli rotasyonunda önemli bir rol üstlendi. Sahadaki enerjisi, ikili oyunları yönetme becerisi ve sorumluluk almaktan çekinmeyen karakteriyle gelişimini sürdüren oyuncu, Banvit ile birlikte Avrupa kupası tecrübesini de artırdı.🏀 Bandırma Kırmızı & Banvit (2012–2020)• 2012-2016: Bandırma Kırmızı'da TB3L ve TBL seviyelerinde her sezon çift haneli süre ve skor katkısıyla dikkat çekti• 2017-2020: Banvit ve Teksüt Bandırma formasıyla BSL ve BCL tecrübesi edindio 2019-20 BSL: 11.8 sayı – 2.2 asist – 32.6% 3PTo 2018-19 BCL: 15 maç – 5.9 sayı – %50 2FG, %30.8 3PT2020 yazında Bahçeşehir Koleji'ne transfer olan Rıdvan, hem Süper Lig hem de EuroCup'ta süre alarak organizasyon tecrübesini genişletti. Ardından 2021-2022 sezonunda Galatasaray Nef forması giyerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Sarı kırmızılı forma altındaki ilk döneminde BCL'de ve ligde rotasyon katkısı sundu. Dönemsel olarak kısa sürede etki yaratabildiği maçlar da oldu ancak gerçek çıkışını bir sonraki sezon yapacaktı.🟣 Bahçeşehir Koleji (2020–2021)• BSL: 4.0 sayı – 1.2 asist• EuroCup: 3.4 sayı – 1.1 ribaund🟡🔴 Galatasaray Nef (2021–2022)• BSL: 32 maç – 2.9 sayı – 1.1 ribaund• BCL: 11 maç – 1.9 sayı2022-23 sezonunda Türk Telekom'a transfer olan Rıdvan, burada adeta kariyerinin yeniden doğduğu bir sezon yaşadı. Hem bireysel hem de takım olarak önemli bir başarı hikâyesi yazan Rıdvan, Telekom'un EuroCup'ta final oynamasında ve BSL'de normal sezon liderliği elde etmesinde pay sahibi oldu. Bu sezon 37 maçta forma giyerek istikrarlı şekilde süre alan Rıdvan, zaman zaman ilk beş çıkarken, çoğu zaman ikinci beşin enerjisini yükselten lider oyuncu kimliğiyle ön plana çıktı.🔵 Türk Telekom (2022–2023)• BSL: 37 maç – 5.6 sayı – 2.2 asist – 59.0% FG• EuroCup: 21 maç – 2.7 sayı – 1.5 asist• Takımıyla EuroCup Finali oynadı ve ligde normal sezon liderliği yaşadı2023-24 sezonunun başında Darüşşafaka'ya katıldı. Sezonun ilk bölümünde yüksek verimlilikle oynayarak hem BCL hem BSL maçlarında etkili performanslar sergiledi. Bu formu sayesinde sezon ortasında Anadolu Efes tarafından transfer edildi.Anadolu Efes'te geçirdiği 1.5 sezon boyunca geniş rotasyon içinde zaman zaman kısa süreler alsa da, ritim bulduğu maçlarda çıkış yakaladı. 2024-25 sezonunda BSL'de çıktığı 29 maçta %78.1 serbest atış yüzdesiyle istikrarlı katkı sunarken, rotasyon derinliğinde yerli oyuncu gücünü artıran bir isim olarak görev yaptı. Özellikle sezonun ikinci yarısında Galatasaray, Yalovaspor, Türk Telekom gibi takımlara karşı oynadığı maçlarda gösterdiği performanslarla dikkat çekti.🟢 Darüşşafaka (2023–2024)• BCL: 5 maç – 5.4 sayı – 3.4 asist• BSL (11 maç): 9.0 sayı – 2.7 asist – 3.4 ribaundAralık 2023'te Anadolu Efes'e transfer oldu.🔵 Anadolu Efes (2023–2025)• 2023-24 BSL: 26 maç – 4.7 sayı – 1.9 ribaund• 2024-25 BSL: 29 maç – 4.0 sayı – 1.5 asist – 78.1% FT• EuroLeague: 4 maç – sınırlı süre; 2.0 sayı ortalamasıMilli Takım kariyerinde de uzun yıllardır altyapılarda yer alan Rıdvan, 2015'te U18 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan jenerasyonun parçasıydı. U20 seviyesinde de mücadele etti ve 2018'den itibaren zaman zaman A Milli Takım kamplarına dahil edildi.🇹🇷 Milli Takım Kariyeri• U16, U18 ve U20 Türk Milli Takımı formalarını başarıyla giydi• 2015 Avrupa Şampiyonası U18 Gümüş Madalyası• 2018'den bu yana A Milli Takım kadrosunda çeşitli kamplara davet edildi"