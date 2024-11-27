Galatasaray, Alkmaar kadrosunu açıkladı!

Galatasaray, AZ Alkmaar maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Alkmaar kadrosunu açıkladı!
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27 Kasım 2024 16:30
Son güncelleme 27 Kasım 2024 16:42
UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan, kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'da adı UEFA listesinde yer almayan Roland Sallai de kafilede yer almıyor.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:




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