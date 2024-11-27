Galatasaray, Alkmaar kadrosunu açıkladı!

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan, kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'da adı UEFA listesinde yer almayan Roland Sallai de kafilede yer almıyor.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan, kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'da adı UEFA listesinde yer almayan Roland Sallai de kafilede yer almıyor.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde: