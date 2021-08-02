"Galatasaray, Aliou Dieng için teklif yaptı"

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Aliou Dieng için resmi teklif yaptığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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'Galatasaray, Aliou Dieng için teklif yaptı'
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02 Ağustos 2021 20:01
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan, 6 ve 8 numara oynayabilen orta saha oyuncusu Aliou Dieng için flaş bir iddia gündeme geldi.

Mısır basınında yer alan haberde, Al-Ahly'ye yakın bir kaynağın Galatasaray'ın Aliou Dieng için Al-Ahly'ye 5.5 milyon dolarlık resmi transfer teklifi yaptığını açıkladı.

Al-Ahly'nin ilk yılın ardından bir sonraki satıştan %20 pay, ondan sonraki herhangi bir sezon sonrası satışından ise %15 pay istediği vurgulandı.

Öte yandan Aliou Dieng'in transferi için kulüplerin son 48 saat içerisinde yoğun şekilde görüştüğü belirtilirken, 23 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı kulübüne bıraktığı belirtildi.

Geride kalan sezonda 36 resmi maçta forma Aliou Dieng 1 gol atıp, 4 asist yaptı.




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