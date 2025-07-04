Galatasaray açıkladı! Mathias Ross ile yollar ayrıldı

Galatasaray'da bir ayrılık daha resmiyet kazandı.
Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Mathias Ross ile yollarını ayırdı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla verdiğin emekten dolayı teşekkürler Ross. Bundan sonraki kariyerinde başarılar" denildi.
Aalborg altyapısında yetişen Mathias Ross daha sonra Galatasaray'a transfer olmuştu. Danimarkalı stoper ardından NEC Nijmegen ve Sparta Prag'a kiralanmıştı.
Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Mathias Ross ile yollarını ayırdı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla verdiğin emekten dolayı teşekkürler Ross. Bundan sonraki kariyerinde başarılar" denildi.
Aalborg altyapısında yetişen Mathias Ross daha sonra Galatasaray'a transfer olmuştu. Danimarkalı stoper ardından NEC Nijmegen ve Sparta Prag'a kiralanmıştı.