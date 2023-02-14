Galatasaray'a transferde kötü haber!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı belirtilen Dinamo Moskova'nın orta saha oyuncusu Arsen Zakharyan'ın sarı kırmızılı kulübü reddettiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a transferde kötü haber!
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14 Şubat 2023 23:43
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'a kötü haber geldi.

Rus basınından aktarılan bilgiye göre; sarı kırmızılı takım, Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan için teklifte bulundu.

PAZARLIK YAPMAK İSTEMEDİ

Dinamo Moskova ekibi bu görüşmeyi kabul etse de genç oyuncu Galatasaray'a transfer olmak istemediği için pazarlık masasına oturmadı.

Tecrübeli oyuncu bu sezon Moskova ekibiyle çıktığı 22 maçta 3 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.

CHELSEA DE İLGİLENDİ

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen 19 yaşındaki oyuncu ile Chelsea'nin de ilgilendiği ifade edildi. 15 milyonluk teklife rağmen kulübüyle anlaşma sağlanamadığı da aktarıldı.
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