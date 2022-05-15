Galatasaray'a sürpriz hoca: Andre Breitenreiter

Galatasaray'ı gelecek sezon kim çalıştıracak, 11 Haziran'da yapılacak seçimin ardından belli olacak.



Son olarak İsviçre basını, Zürih'i şampiyonluğa taşıyan Andre Breitenreiter'in Galatasaray'ın listesinde olduğunu ileri sürdü.



Sabah'ta yer alan haberde, sarı-kırmızılar kulübün 48 yaşındaki hocayla temas kurduğu ve değerlendirmeye değer bir teklif yaptığı ifade edildi.



Ayrıca Andre Breitenreiter'i Hertha Berlin'in de istediği belirtildi. Breitenreiter, daha önce TSV Havelse, Padeborn, Schalke, Hannover, FC Zürih gibi takımları çalıştırdı.



Andre Breitenreiter'in kulübüyle sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Andre Breitenreiter genelde 3-4-1-2 oyun dizilişini tercih ediyor. Andre Breitenreiter bu sezon takımıyla 37 maçta, 25 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.





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