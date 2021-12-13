Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sivasspor 1-0'lık skorla kazandı.



Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Faysal Fajr attı. Gol öncesi Luyindama ile çarpışan Muslera sakatlanarak yerde kaldı. Seken topu alan Yatabare, boştaki arkadaşı Fajr'ı gördü ve Fajr boş kaleye vuruşunu yaparak fileleri havalandırdı. Muslera bu sakatlığı sonrası sahayı sedyeyle terk etti ve yerine İsmail Çipe oyuna dahil oldu.



Galatasaray, mücadelenin ilk yarısında topa yüzde 71'le sahip olurken tek pozisyonunu Feghouli ile bulup değerlendiremedi. Mücadelenin ikinci yarısında Galatasaray baskını artırırken, tempo giderek düşmeye başladı. Diagne ve Halil'in gol girişimleri sonuçsuz kaldı.



Süper Lig'de galibiyet hasreti 5 maça çıkan Galatasaray, 23 puanda kaldı. Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Sivasspor, puanını 22'ye yükseltti.



Galatasaray, gelecek hafta Başakşehir'i konuk edecek. Sivasspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.



FATİH TERİM'DEN ÜÇ RÖTUŞ



Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray, ligde son oynadığı Altay maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasından dolayı yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetimindeki takım, evinde berabere kaldıkları Altay maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam ise maçı locadan izledi.



Galatasaray, Demir Grup Sivasspor deplasmanında, Fernado Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne ilk 11'i ile sahaya çıktı.



Terim, geçen hafta ilk 11'de yer alan Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu'nu bu maçta yedek kulübesine çekerken, sakatlığı bulunan Marcao ise kadroda yer almadı.



Sarı-kırmızılı takımda bu isimlerin yerine Luyindama, Cicaldau ve Diagne görevlendirildi.



SİVASSPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK



Ev sahibi takım Demir Grup Sivasspor ise deplasmanda galip geldikleri Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.



Sakatlığı bulunan Caner Osmanpaşa'nın yerine Ahmet Oğuz, kart cezalısı Uğur Çiftçi'nin yerine ise Ziya Erdal kadroya alındı



Sivasspor'un ilk 11'inde Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Dimirtios Goutas, Samba Camara, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Faycal Fajr, Kerem Atakan Kesgin, Pedro Henrique, Max Gradel, Mustapha Yatabare yer aldı.



Sivasspor'da Aaron Appindangoye, Fredrik Ulvestad, ve Jorge Felix de sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada sahadaki yerini alamadı.



İLK YARI TEMPOSUZ VE POZİSYONSUZ



Galatasaray topa hakim olarak maça başladı. Yarı sahasına çekilen Sivasspor, kalabalık bir şekilde savunmada kaldı ve kazanılan toplarla direkt hücumu düşündü.



Galatasaray, pozisyonsuz ve çok az şutla geçen ilk yarıda yüzde 71 topla oynama oranı yakaladı. Ancak, sarı kırmızılılar bu üstünlüğünü şut sayısına yansıtmadı. İlk yarı boyunca Sivasspor kalesine 2 şut gönderen Galatasaray, en net fırsatını ise Feghouli ile yakaladı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cezayirli oyuncunun şutunu Ali Şaşal Vural çıkardı.



İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



GALATASARAY İKİNCİ YARI BASKIYLA BAŞLADI



Galatasaray, ikinci yarıya daha baskılı ve istekli başladı. Sivasspor yarı alanında daha çok oyuncuyla pres yapan ve kaybettiği topları hızla geri almayı hedefleyen Galatasaray, kanatlardan yapılan ortalarla gol aradı.



Sivasspor'a karşı 3 puana ihtiyacı olan Galatasaray Berkan yerine Halil, Feghouli yerine Emre Kılınç'ı alarak hücum hattına hem daha fazla oyuncu ekledi, hem de daha diri bir kanat oyuncusuyla hücum gücünü tazeledi. Halil ve Diagne ile Sivasspor kalesini zorlayan Galatasaray, kalabalık Sivasspor savunması karşısında zorlandı.



Galatasaray'da ilk değişikliklerden 17 dakika sonra, 79'da Diagne yerine Mustafa Muhammed, Van Aanholt yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.



MUSLERA SAKATLANDI

SİVASSPOR GOLÜ BULDU



Sivasspor, Galatasaray'ın çok adamla yaptığı baskı sonrası kontratakla golü buldu.



Galatasaray savunmasının arkasına atılan topta Fernando Muslera ile Christian Luyindama arasında anlaşmazlık yaşandı ve iki oyuncu çarpıştı. Seken topu alan Yatabare, aut çizgisinde topu yakaladı ve müsait durumdaki takım arkadaşı Fayçal Fajr'a pasını aktardı.



Sakatlanan Muslera ayağa kalkamadı. Faysal Fajr da vuruşunu yaptı ve fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi.



Muslera sakatlığı sonrası sahayı sedyede terk etti ve yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.



GALATASARAY'IN HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI



Galatasaray, mücadelenin son bölümünde beraberlik golü için büyük baskı kurdu. Ancak, kalabalık Sivasspor savunması bu dakikalarda hata yapmadı ve mücadeleyi 1-0 kazandı.



Galatasaray'ın bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



12. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

16. dakikada Sivasspor soldan korner kazandı. Fajr'in direkt kaleye gönderdiği topa Muslera son anda müdahale etti.

26. dakikada Diagne'nin sol kanatta ceza sahasına kestiği topa kimse dokunamadı. Pozisyonu takip eden Feghouli'nin içeri gönderdiği top defansa çarparak uzaklaştı.

29. dakikada Yedlin'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın üzerine gitti.

31. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun plasesinde, kaleci meşin yuvarlağı rahat kontrol etti.

33. dakikada topla birlikte ilerleyen Gradel'in ceza alanına girmeden çektiği şutta, kaleci Muslera uzanarak golü önledi.

35. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Soldan rakip ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nın altıpasa gönderdiği top kalecide kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Van Aanholt'un sol kanattan rakip ceza alanına yerden gönderdiği topu defans araya girerek kornere gönderdi.

52. dakikada sol kanatta topla buluşan Gradel'in ceza sahasına girmeden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

56. dakikada Van Aanholt'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Diagne'nin şutunda iyi yer tutan kaleci Ali Şaşal Vural, mutlak bir golü önledi.

65. dakikada Galatasaray kontra atakla tehlikeli geldi. Feghouli'nin sağ kanattan içeriye kestiği topu son anda fark ederek araya giren kaleci Ali Şaşal Vural, tehlikeyi önledi.

73. dakikada rakip ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Kerem Atakan Kesgin'in sert vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Galatasaray defansının uzaklaştırmaya çalıştığı top, Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Muslera topa son anda parmaklarının ucuyla müdahale etti.

80. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Savunmanın arkasına gönderilen uzun topta Luyindama ile Muslere çarpıştı. Sağ kanada açılan topla buluşan Yatabare pasını Fajr'a çıkardı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0



Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Samet Çiçek

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Fajr (Dk. 90+7 Özkan Yiğiter), Kerem Atakan Kesgin (Dk.90 Hakan Arslan), Henrique (Dk. 58 Erdoğan Yeşilyurt), Gradel, Yatabare (Dk. 90 Kayode)

Galatasaray: Muslera (Dk. 83 İsmail Çipe), Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt (Dk. 79 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 67 Halil Dervişoğlu), Cicaldau, Feghouli (Dk. 67 Emre Kılınç), Kerem Aktürkoğlu, Diagne (Dk. 79 Mustafa Muhammed)

Gol: Dk. 80 Fajr (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Fajr, Dk. 45+1 Ziya Erdal, Dk. 65 Ali Şaşal Vural, Dk. 66 Gradel, Dk. 86 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor) Dk. 37 Cicaldau, Dk. 62 Luyindama, Dk. 66 Yedlin (Galatasaray)





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