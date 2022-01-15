Galatasaray'a Rico'dan kötü haber!

PSG'de 3. kaleci olan tecrübeli eldivenin transferi için harektee geçen Galatasaray'a kötü bir haber geldi...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Rico'dan kötü haber!
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15 Ocak 2022 14:36
Galatasaray, 28 yaşındaki kaleci Sergio Rico için teklif yapmaya hazırlanırken, İspanya'dan kötü bir haber geldi.

İspanyol basını, Mallorca'nın PSG'ye Rico için teklif yaptığını ve anlaşmanın yakın olduğunu yazdı.

Hatta resmi imzaların 1-2 gün içinde atılabileceği bile vurgulandı.

Haberde, Mallorca'nın dışında Galatasaray ve Aston Villa'nın Rico'nun transferi için savaş verdiği belirtildi. Mallorca'nın transferin biteceği konusunda çok iyimser olduğu fakat resmi imzalar atılmadan hiçbir şeyin garanti olmadığı da ifade edildi.

Alınan bilgilere göre Galatasaray bu gelişmenin ardından hemen PSG ve Rico ile temasa geçerek transferi bitirmeye çalışacak. Sarı-Kırmızılılar eğer İspanyol eldiveni elinden kaçırırsa listedeki diğer isimlerle temas kurulacak.

Torrent'in özellikle tecrübeli bir kaleci istediği belirtiliyor.

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