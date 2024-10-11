Galatasaray'a müjdeli haber!

Galatasaray, dört günlük iznin ardından Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan bir başka isim Victor Osimhen ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.
Galatasaray, milli aranın ardından 19 Ekim'de deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray antrenmanında Hakim Ziyech
Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan bir başka isim Victor Osimhen ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.
Galatasaray, milli aranın ardından 19 Ekim'de deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray antrenmanında Hakim Ziyech