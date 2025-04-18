Süper Lig'de Galatasaray'ın Bodrum FK'yı ağırladığı maçta sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Barış Alper Yılmaz, maçın 31. dakikasında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Galatasaray'ın önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.
Barış Alper Yılmaz, maçın 31. dakikasında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Galatasaray'ın önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.