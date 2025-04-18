Galatasaray'a kötü haber, Barış Alper Yılmaz

Galatasaray'ın Bodrum FK ile oynadığı maçta sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a kötü haber, Barış Alper Yılmaz
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18 Nisan 2025 20:37
Süper Lig'de Galatasaray'ın Bodrum FK'yı ağırladığı maçta sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

Barış Alper Yılmaz, maçın 31. dakikasında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

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