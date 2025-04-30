Galatasaray'a Kemerburgaz havası yaradı

Galatasaray'ın yeni tesislerinde antrenman kalitesi arttı. Duran top çalışmaları, üç maçta etkisini gösterdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Kemerburgaz havası yaradı
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30 Nisan 2025 12:31
Galatasaray'ın geçmişten günümüze transfer etmiş olduğu yabancı oyuncuların kulübe çabuk adapte olması, sarı-kırmızılı camiada "Florya'nın suyunu içti" sloganının ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Florya'dan Kemerburgaz'a taşınan Galatasaray'a, yeni tesisin ise havası yaradı. Lig ve kupada emin adımlarla hedefe ilerleyen sarı-kırmızılı takım, antrenman kalitesini artırmanın ödülünü saha içinde aldı.

DURAN TOPLAR ÇÖZDÜ

Kemerburgaz'ın hibrit çimle kaplı sahasında duran top çalışmaları yapan Galatasaray; sırasıyla Bodrumspor, Konyaspor ve Eyüpspor kilidini duran toptan çözdü. Şu ana kadar 1 milyar TL harcanan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri için kulübün kasasından 300 milyon TL çıkarken, sponsorlar 700 milyon TL maliyeti üstlendi. 

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