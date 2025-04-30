Galatasaray'a Kemerburgaz havası yaradı

Galatasaray'ın geçmişten günümüze transfer etmiş olduğu yabancı oyuncuların kulübe çabuk adapte olması, sarı-kırmızılı camiada "Florya'nın suyunu içti" sloganının ortaya çıkmasına neden olmuştu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Florya'dan Kemerburgaz'a taşınan Galatasaray'a, yeni tesisin ise havası yaradı. Lig ve kupada emin adımlarla hedefe ilerleyen sarı-kırmızılı takım, antrenman kalitesini artırmanın ödülünü saha içinde aldı.
DURAN TOPLAR ÇÖZDÜ
Kemerburgaz'ın hibrit çimle kaplı sahasında duran top çalışmaları yapan Galatasaray; sırasıyla Bodrumspor, Konyaspor ve Eyüpspor kilidini duran toptan çözdü. Şu ana kadar 1 milyar TL harcanan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri için kulübün kasasından 300 milyon TL çıkarken, sponsorlar 700 milyon TL maliyeti üstlendi.
Florya'dan Kemerburgaz'a taşınan Galatasaray'a, yeni tesisin ise havası yaradı. Lig ve kupada emin adımlarla hedefe ilerleyen sarı-kırmızılı takım, antrenman kalitesini artırmanın ödülünü saha içinde aldı.
DURAN TOPLAR ÇÖZDÜ
Kemerburgaz'ın hibrit çimle kaplı sahasında duran top çalışmaları yapan Galatasaray; sırasıyla Bodrumspor, Konyaspor ve Eyüpspor kilidini duran toptan çözdü. Şu ana kadar 1 milyar TL harcanan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri için kulübün kasasından 300 milyon TL çıkarken, sponsorlar 700 milyon TL maliyeti üstlendi.