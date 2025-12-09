09 Aralık
Galatasaray'a Jakobs müjdesi!

Monaco maçı öncesi Okan Buruk'un 10 oyuncusu net, tek soru sol bek. Ismail Jakobs'tan gelen iyi haberle moraller de düzeldi.

calendar 09 Aralık 2025 09:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a Jakobs müjdesi!
Galatasaray son dönemde cezalar ve sakatlıklarla boğuşuyor.

Samsun maçını tamamlayamayan Lemina'dan kötü haber geldi ve Gabonlu yıldız, Monaco'ya götürülmedi. İki haftadır takımı yalnız bırakan Jakobs ise dün son antrenmana katıldı ve kadroya girdi.

Okan Buruk, ilk 11'inde 10 ismi belirledi. Kalede Uğurcan, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Torreira, İlkay ve Sara, Barış, Sane ve Osimhen görev yapacak.


Jakobs'un durumu maç saatinde netleşecek. Senegalli sol bekten fedakârlık yapması bekleniyor. Roland Sallai ve Jakobs'un dönüşüyle savunmada ideal düzene geçilecek.



7 KRİTİK EKSİK!

Cezaları Avrupa'da da geçerli Eren Elmalı ve Metehan Baltacı dışında ismi Şampiyonlar Ligi listesine eklenmeyen Kazımcan Karataş ve US Gilloise maçında kırmızı kart gören Arda Ünyay dün Fransa kafilesinde yerini almadı. Lemina, Kaan Ayhan ve Singo ise sakatlıkları nedeniyle İstanbul'da bırakıldı.

İNİSİYATİF ALIYORUZ!

Sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce, dün yolculuk öncesi sakatlıklarla ilgili açıklama yaptı. Lemina, Kaan Ayhan ve Singo'nun kesinlikle oynama imkânı olmadığı için götürülmediğini söyleyen İnce, "Diğerleri için değerlendirme yapacağız ve kimin ne kadar süre alacağına bakacağız. Jakobs'la ilgili inisiyatif almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.  

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
