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Galatasaray'a Icardi'den kötü haber!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sağ arka üst adale grubunda ağrı hissettiği için antrenmanı yarıda bıraktı.

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Galatasaray'a Icardi'den kötü haber!
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30 Kasım 2022 19:17
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, antrenmanı yarıda bıraktığı açıklandı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak." ifadeleri kullandı.

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