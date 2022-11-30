Galatasaray'a Icardi'den kötü haber!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, antrenmanı yarıda bıraktığı açıklandı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak." ifadeleri kullandı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak." ifadeleri kullandı.
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