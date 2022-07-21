Galatasaray'a Grillitsch'te Trabzonspor engeli

Galatasaray, 1.5 milyon Euro yıllık ücret ve 1.5 milyon Euro imza parası karşılığında menajerle el sıkıştı. Ancak menajer, daha sonra imza parasını 2.5 milyon Euro'ya çıkarınca pazarlıklar tıkandı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a Grillitsch'te Trabzonspor engeli
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21 Temmuz 2022 08:57
Abdülkerim Bardakçı ve Joao Pedro transferlerinde Fenerbahçe ile yarışan Galatasaray, bu kez Florian Grillitsch için Trabzonspor ile karşı karşıya kaldı.

Sarı kırmızılıların prensipte anlaşma sağladığı Avusturyalı orta saha oyuncusu, Trabzonspor'dan gelen teklif üzerine fiyat yükseltti.

Galatasaray, bonservisi elinde olan Grillitsch'in menajeriyle yıllık 1.5 milyon Euro ve 1.5 milyon Euro imza parası karşılığında el sıkıştı.

FİYATI 1 MİLYON EURO ARTTI

Daha sonra menajer, Trabzonspor'un da futbolcuya talip olduğunu belirterek imza parasını 2.5 milyon Euro'ya çıkardı. Galatasaray, 2 milyon Euro'ya indirilmediği takdirde transferden vazgeçecek... 



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