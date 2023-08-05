Galatasaray'a golcü sağ bek: James Tavernier

Yeni sezon öncesiçalışmalarını sürdürensağ bek pozisyonu için sürpriz bir isim gündeme geldi:İskoç basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Glasgow Rangers'ın takım kaptanı tecrübeli sağ bek James Tavernier ile ilgili soruşturmalarda bulundu.Haberde, Galatasaray'ın dışında Steven Gerrard'ın çalıştırdığıda Tavernier ile ilgilendiği belirtildi.Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 55 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu 18 gol 10 asistlik katkı yaptı.