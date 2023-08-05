Galatasaray'a golcü sağ bek: James Tavernier

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Rangers'ta forma giyen James Tavernier ile ilgilendiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a golcü sağ bek: James Tavernier
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05 Ağustos 2023 22:37
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sağ bek pozisyonu için sürpriz bir isim gündeme geldi: James Tavernier.

İskoç basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Glasgow Rangers'ın takım kaptanı tecrübeli sağ bek James Tavernier ile ilgili soruşturmalarda bulundu.



GERRARD DA İSTİYOR

Haberde, Galatasaray'ın dışında Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Al-Ettifaq'ın da Tavernier ile ilgilendiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 55 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu 18 gol 10 asistlik katkı yaptı.



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