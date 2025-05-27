Galatasaray'a Zuriko Davitashvili transferinde rakip çıktı.
Fransız basınında yer alan habere göre, Strasbourg, Saint-Etienne forması giyen Gürcü kanat oyuncusuyla ilgileniyor.
Strasbourg'un 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray ile mücadele ettiği kaydedildi.
PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Davitashvili'nin kulübü Saint-Etienne ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Saint-Etienne'de geride kalan sezonda 34 maça çıkan Gürcü futbolcu, 9 gol attı ve 8 asist yaptı.
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Galatasaray'a Davitashvili için rakip!
Strasbourg, Saint-Etienne forması giyen ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Zuriko Davitashvili ile ilgileniyor.
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Galatasaray
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