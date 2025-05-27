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Galatasaray'a Davitashvili için rakip!

Strasbourg, Saint-Etienne forması giyen ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Zuriko Davitashvili ile ilgileniyor.

calendar 27 Mayıs 2025 18:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Davitashvili için rakip!
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Galatasaray'a Zuriko Davitashvili transferinde rakip çıktı.

Fransız basınında yer alan habere göre, Strasbourg, Saint-Etienne forması giyen Gürcü kanat oyuncusuyla ilgileniyor.

Strasbourg'un 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray ile mücadele ettiği kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Davitashvili'nin kulübü Saint-Etienne ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Saint-Etienne'de geride kalan sezonda 34 maça çıkan Gürcü futbolcu, 9 gol attı ve 8 asist yaptı.


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