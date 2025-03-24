Galatasaray'a Davinson Sanchez müjdesi!

Brezilya maçında kaleci Alisson ile çarpışan Davinson Sanchez'in test sonuçları temiz çıktı. Sakatlığı bulunmayan Sanchez, antrenmanlara katıldı.

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'a Davinson Sanchez müjdesi!
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24 Mart 2025 12:01
Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'de Galatasaraylıları sevindiren bir gelişme yaşandı.

Davinson, 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'nın Kolombiya'yı 2-1 yendiği maçta sakatlanmıştı.

Brezilya kalecisi Alisson'la çarpışan ve başına aldığı darbe nedeniyle kenara gelen Sanchez'in kısa süreli bilinç kaybı yaşadığı ancak durumunun ciddi olmadığı açıklanmıştı.

ANTRENMANA KATILDI

Kolombiya Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından antrenman fotoğrafları yayınlanırken Sanchez'in de yer aldığı görüntüler paylaşıldı.

PARAGUAY MAÇI 26 MART'TA

Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya'nın Paraguay'la karşı karşıya geleceği maç 26 Mart Çarşamba günü sabaha karşı TSİ 03.00'te başlayacak. 

 
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