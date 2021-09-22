1973-74 sezonundan bu yana evinde Galatasaray'ı yenemeyen Kayserispor, lig tarihinde ilk kez rakibine 3 gol birden attı. 📉 pic.twitter.com/ZldrxKYtui



— Sporx (@sporx) September 22, 2021

FATİH TERİM'DEN İLK 11'DE 6 DEĞİŞİKLİK

KAYSERİSPOR'DA ÜÇ DEĞİŞİKLİK

ASSUNÇAO VE OĞULCAN İLK 11'DE

MBAYE DIAGNE KADRODA

KAYSERİSPOR, 20. SANİYEDE GOLE YAKLAŞTI

GALATASARAY İKİ GOL FIRSATINI DEĞERLENDİREMEDİ

MAME THIAM SKOR TABELASINI DEĞİŞTİRDİ

DEVRE BİTERKEN KAYSERİSPOR İKİNCİ GOLÜ BULDU

FATİH TERİM 3 DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

MAME THIAM, PENALTIYLA FARKI 3'E ÇIKARDI

FATİH TERİM SİSTEMİ DEĞİŞTİRDİ

GALATASARAY'IN ÇABALARI YETERLİ OLMADI

🤝 2-2, Kasımpaşa

🤝 2-2, Trabzonspor

❌ 0-1, Alanyaspor

❌ 0-3, Galatasaray



Galatasaray 4 maçtır kazanamıyor. 🟡🔴 pic.twitter.com/h5hC8QcHEx



— Sporx (@sporx) September 22, 2021

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 3-0'lık skorla kazandı.Kayserispor, 39. dakikada Mame Thiam ve 45. dakikada Emrah Başsan'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İki golde de asisti yapan isim Bernard Mensah oldu.Kayserispor'da Mame Thiam, 53. dakikada penaltı vuruşuyla farkı 3'e çıkardı.Daha önce Galatasaray'a karşı evinde oynadığı 16 lig maçını da kazanamayan Kayserispor, ilk kez kazandı. Kayserispor ayrıca Galatasaray'a karşı evinde ilk kez 3 gol attı. Kayserispor, bu galibiyetle birlikte puanını 10'a yükseltti.Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 10 puan kaybeden ve son 2 maçında mağlup olan Galatasaray, 8 puanda kaldı.Kayserispor, bir sonraki lig maçında Giresunspor'a konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olan Galatasaray, son oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçına göre 6 değişiklikle sahaya çıktı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenildikleri mücadelede sahaya sürdüğü 11'de 6 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Luyindama, Berkan Kutlu, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Morutan'ın yerine Alpaslan Öztürk, Mustafa Muhammed, Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılıç, Feghouli 11'de şans buldu.Galatasaray sahaya Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nellson, Van Aanholt, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılıç, Taylan Antalyalı, Feghouli, Assunçao, Mustafa Muhammed 11'iyle çıktı.Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, son maçın kadrosunda 3 değişiklik yaptı.Karaman, Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenildikleri maçın 11'inden Yasir Subaşı, Gökhan Sazdağı, Ramazan Civelek'in yerine Hosseini, Carole, Cardoso'ya ilk 11'de şans verdi.Terim, geçtiğimiz hafta maç kadrosuna aldığı yeni transfer Assunçao'yu ilk kez ilk 11'de şans tanırken, Oğulcan Çağlayan da 11'de sahaya çıktı.Öte yandan Luyindama'nın yerine savunmada Alpaslan Öztürk, ilk 11'de forma giydi.Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna alınmayan Diagne, Kayserispor maçı kadrosuna alındı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Ömer Bayram, Morutan, Kaan Arslan, Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Diagne yer aldı.Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu, yoğun fikstürde sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmeyerek Kayserispor maçı kamp kadrosuna dahil edilmemişti.Yukatel Kayserispor, mücadeleye adeta gol pozisyonuyla başladı. Santranın ardından Miguel Cardoso, sol kanatta Victor Nelsson'dan topu kurtardıktan sonra ceza alanı içine hareketlenen Emrah Başsan'ı gördü. Emrah Başsan, müsait durumda vuruşunu yaptı ancak 20. saniyedeki bu pozisyondan faydalanamadı.Üst üste ataklarını sürdüren Kayserispor, beklerin arkasına kaçırdığı açık oyuncularıyla ortalar denedi. Galatasaray'ın ilk pozisyonu ise 16. dakikada kontratakla geldi.16. dakikada Oğulcan Çağlayan, ceza sahası sol çaprazından içeri girdi ve yakın direğe vurdu ancak Lung, topu son anda kornere çeldi. 25. dakikada ise Galatasaray, Mustafa Muhammed ile bir kez daha gole yaklaştı. Van Aanholt'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mustafa, Mame Thiam'ın üzerinden kafa vuruşunu yaptı ancak kale çizgisi üzerinde Majid Hosseini kafayla topu kornere göndermeyi başardı.Galatasaray'ı merkezde iyi karşılayan ve kazandığı toplarla hızlı hücumlara çıkmaya başlayan Kayserispor, bu şekilde ilk tehlikeli atağını 30. dakikada yaptı. Bernard Mensah'ın ceza sahası hafif sol çaprazından çektiği sert şutu Muslera çelmeyi başardı.Kayserispor, 39. dakikada mücadeledeki ilk golü buldu.Mensah'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Thiam, penaltı noktasının yanından sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı ve topu Muslera'nın bakışları arasında filelerle buluşturdu.İlk yarının bitimine saniyeler kala Kayserispor farkı 2'ye çıkardı.Mensah'ın pasında topla buluşan Emrah Başsan, ceza sahası hafif sağ çaprazdan sol ayağının içiyle müthiş bir şut çıkardı ve topu Muslera'nın üzerinden ağlarla buluşturdu.Golün ardından yapılan santra sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu devre düdüğünü çaldı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci yarıya 3 değişiklikle birden başladı. Emre Kılınç, Van Aanholt ve Feghouli kenara gelirken Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram ve Olimpiu Morutan oyuna dahil oldu.Galatasaray, ikinci yarıya farkı azaltmak için agresif bir hücum anlayışıyla başladı. Galatasaray'ın baskılı hücum anlayışıyla geçen 5 dakikanın ardından Kayserispor penaltı kazandı.Mame Thiam'ın röveşatası sonrası hakem önce devam kararı verdi ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası DeAndre Yedlin'in bu pozisyonda elle oynadığı tespit edildi ve penaltı noktası gösterildi.53. dakikada topun başına gelen Mame Thiam, topu Muslera'nın sağından ağlarla buluşturmayı başardı.Golden sonra Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan çıktı, yerine Mbaye Diagne dahil oldu. Galatasaray'ın oyun sistemi ise 4-2-3-1'den 4-4-2'ye döndü.Galatasaray, 60. dakikadan sonra oyunu Kayserispor yarı alanına yıktı. Ev sahibi ekip ise skorun avantajıyla birlikte yarı sahasında çok adamla ve kademeli olarak beklemeye başladı.Özellikle Ömer Bayram ve Kerem Aktürkoğlu'nun bulunduğu kanadı etkin biçimde kullanmaya çalışan Galatasaray, ortalarla gol aradı. Ancak, Kayserispor savunması karşısında Galatasaray farkı azaltacak golü bulamadı.Mücadele 3-0 Kayserispor üstünlüğüyle sona erdi.1. dakikada başlama vuruşunun ardından topu iyi taşıyan Cardoso'nun ortasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emrah Başsan'ın vuruşunda, top auta çıktı.16. dakikada hızlı gelişen Galatarasay atağında Oğulcan Çağlayan'ın sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez gönderdiği sert şutta, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.24. dakikada sol taraftn kullanılan köşe vuruşunda rakiplerinden arasından iyi yükselen Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda, sağ direk dibinde pozisyon alan Hosseini son anda topu kornere çelmeyi başardı.51. dakikada ceza sahası içerisinde yüksekten gelen topa röveşata yapmak isteyen Thiam'dan seken top Yedlin'den döndü. VAR odasından gelen uyarı sonucu pozisyonu inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, topun Yedlin'in koluna çarptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.63. dakikada Yedlin'in pasında ön direkte topu kontrol eden Mustafa Muhammed'in dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.88. dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta Mustafa Muhammed'in kafayla indirdiği topla altı pas içerisinde buluşan Nelsson'un vuruşunda top auta gitti.: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Serkan ÇimenLung, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah (Dk.87 Fernandes) , İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Dk. 87 Yasir Subaşı), Thiam (Dk. 90 İlhan Parlak), Mensah (Dk. 87 Mane), Cardoso (Dk. 68 Kemen)Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Van Aanholt (Dk. 46 Ömer Bayram), Assunçao, Oğulcan Çağlayan (Dk. 58 Diagne), Emre Kılıç (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Taylan Antalyalı (Dk. 81 Atalay Babacan), Feghouli (Dk. 46 Morutan), Mustafa MuhammedDk. 39 ve 53 (Penaltıdan) Thiam, Dk. 45 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor)Dk. 30 Hosseini, DK. 75 Lung (Yukatel Kayserispor), Dk. 37 Oğulcan Çağlayan, Dk. 59 Assunçao, Dk. 90+4 Diagne (Galatasaray)