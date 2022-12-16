Galatasaray'a Barcelona engeli!

Galatasaray'da bir dönem kiralık forma giyen Barcelonalı file bekçisi Inaki Pena'da yeni bir gelişme yaşandı.Sarı kırmızılıların gündeminde yer alan İspanyol kalecinin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.Sarı kırmızılı yönetim, Pena'yı Fernando Muslera'nın yerine düşünse de İspanyol basınından kötü bir haber geldi.As'ta yer alan habere göre; Barcelona, Galatasaray ile adı sıkça anılan Inaki Pena ile 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.Oyuncu ile son görüşmelerin yapıldığı ve anlaşmanın kısa süre içinde resmen açıklanacağı kaydedildi.24 yaşındaki file bekçisi Ter Stegen'in ardından 2. kaleci konumunda. Daha önce Galatasaray ile birlikte birçok kulübün kendisini yakından takip ettiği yazılmıştı.Pena, 2021-22 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.