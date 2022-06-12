Galatasaray'a 20'lik stoper: Becir Omeragic

Galatasaray yeni başkanını seçti. Sarı-kırmızılılarda büyük bir heyecan içinde geçen yarışı kazanan Dursun Özbek 39. başkan seçildi. Yapılan seçimin ardından gözler teknik direktör ve transfere çevrildi.



Teknik direktör listesinde Okan Buruk'u üst sırada tutan yeni yönetim, yapılacak takviyeler için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda gelecek oyuncular kadar gidecekler de merak konusu... Sevilla Marcao'yu, Torino ise Nelsson'u transfer etmek istiyor.



Özellikle Nelsson ayrılık talebini çok yüksek perdeden açıkladı. Danimarkalı stoperden ciddi bir bonservis beklentisi bulunuyor. Tam da Nelsson ile Torino iddialarının arttığı ortamda İsviçre'den sürpriz bir iddia geldi.



West Ham'ın, Zürih'le İsviçre Ligi şampiyonluğu yaşayan Becir Omeragic'i istediği ancak Galatasaray'ın da ciddi bir rakip olduğu iddia edildi.



GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!



Sarı-kırmızılı ekibin, Boşnak asıllı 20 yaşındaki stoper için somut adımlar atmaya başladığı bildirildi.



Savunma hattını güçlendirmek için harekete geçen Galatasaray yönetiminin, Zürih'le görüşme halinde olduğu belirtildi. Bir süre önce, Omeragic'in formasını giydiği Zürih'te teknik direktör Andre Breitenreiter'in Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olacağına dair iddialar da vardı.



Geçtiğimiz sezon Zürih'te 28 resmi maçta forma giyen Omeragic, 1 asistlik katkı verdi. Stoper mevkisinde oynayan genç savunmacı, sağ bek ve ön libero bölgelerinde de görev alabiliyor. 20 yaşındaki futbolcu, İsviçre Milli Takım formasıyla 4 maçta sahaya çıktı. Becir Omeragic'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.





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