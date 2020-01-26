TERİM'DEN KUPA 11'İNE 8 MÜDAHALE

KONYASPOR 11'İNDE 2 DEĞİŞİKLİK

TRİBÜNLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ DOLDU

ELAZIĞ VE MALATYA UNUTULMADI

SANTRAYLA BİRLİKTE G.SARAY BASKISI

FALCAO, GOL PERDESİNİ AÇTI

SARACCHI ORTALADI, EMRE AKBABA ATTI

KONYASPOR, İKİNCİ YARIYA BASKILI BAŞLADI

FALCAO VE HADZIAHMETOVIC SAKATLANDI

LEMINA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

SARACCHI DE SAKATLANDI

ADEM BÜYÜK, FARKI 3'E ÇIKARDI

KONYASPOR BASKISINA MUSLERA DUVARI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Ömer Bayram'ın asistiyle Radamel Falcao, 39. dakikada Marcelo Saracchi'nin asistiyle Emre Akbaba ve 79. dakikada Mariano'nun asistiyle Adem Büyük attı.Galatasaray'da Mario Lemina, gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Falcao ve Saracchi ise ikinci yarıda sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı.Galatasaray, bu galibiyetle birlikte puanını 33'e yükseltti. Konyaspor ise 18 puanda kaldı.Galatasaray, gelecek hafta Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. İttifak Holding Konyaspor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor maçının kadrosuna göre Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynadıkları maçta ilk 11'de 8 değişikliğe gitti.Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada Terim, Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde oynattığı Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Marcao, Linnes, Belhanda, Sekidika, Taylan Antalyalı ve Adem Büyük'ün yerine Muslera, Mariano, Donk, Saracchi, Seri, Feghouli, Emre Akbaba ve Falcao'yu sahaya sürdü.Sarı-kırmızılı ekip sahaya, Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Falcao 11'i ile çıktı.İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise ligin 18. haftasında oynadıkları MKE Ankaragücü maçının kadrosuna göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Yeşil-beyazlılarda MKE Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Volkan Fındıklı ve kart cezalısı Milosevic, Galatasaray karşısında ilk 11'de yer almadı. İttifak Holding Konyaspor'da bu oyuncuların yerine Hadziahmetovic ve Jevtovic'e ilk 11'de görev aldı.Öte yandan İttifak Holding Konyaspor'da yeni transferlerden Sitya yedek kulübesinde yer aldı.Ev sahibi takımın taraftarları, Galatasaray maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin büyük bölümünü dolduran yeşil-beyazlılar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Galatasaray taraftarı da tribündeki yerlerini alarak, takımlarını Konya deplasmanında destekledi.Futbolcular sahaya Elazığ'da yaşanan ve Malatya ile çevre illeri de etkileyen deprem nedeniyle "Geçmiş olsun Elazığ-Malatya, yanınızdayız" yazılı siyah pankartla çıktı.Galatasaray, maçın başlama vuruşundan itibaren kısa paslarla oyunu kontrol etti ve topun hakimi oldu. Konyaspor ise kendi yarı sahasına çekilerek kontratak fırsatları aradı.İlk 10 dakikada oyunun tek hakimi olan Galatasaray, dakikalar ilerledikçe Konyaspor kalesinde daha tehlikeli ataklar yapmaya başladı. 13. dakikada Feghouli, ilk ciddi denemeyi yapan isim oldu. 16'da Ömer Bayram'ın sert şutunu Serkan Kırıntılı çeldi. 20'de Mariano'nun vuruşu savunmadan geri geldi.Baskısını artıran Galatasaray, 26. dakikada Emre Akbaba - Ömer Bayram - Radamel Falcao organizasyonuyla golü buldu.Emre Akbaba, iki oyuncuyu çalımlayarak pasını Ömer Bayram'a verdi. Sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram pasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu noktada topla buluşan Radamel Falcao sağ ayağı ile vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu.Galatasaray, golden sonra da oyun hakimiyetini devam ettirdi. Konyaspor ise üst üste pas yapmakta ve oyun kurmakta çok zorlandı.Ataklarını devam ettiren Galatasaray, 39. dakikada ikinci golünü attı.Sol kanattan gelişen atakta Marcelo Saracchi pasını penaltı noktasının sol tarafına doğru hareketlenen Emre Akbaba'ya gönderdi. Topla buluşan tecrübeli oyuncu topu sol tarafına çekerek yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.Bu golden sonra ilk yarıda önemli bir pozisyon olmadı ve ilk yarıyı Galatasaray, 2-0'lık üstünlükle kapattı.İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ikinci yarının başında orta sahadan Jevtovic'i çıkartarak, hücum hattına Farouk Miya'yı sahaya sürdü.Konyaspor, ikinci yarının başında üst üste ataklar yaptı ancak Muslera kalesinde devleşerek gole izin vermedi.Galatasaray'da Falcao, sakatlanarak 56. dakikada yerini Adem Büyük'e bıraktı. Konyaspor'da ise Hadziahmetovic, 59. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Levan Shengelia'ya bıraktı.Mario Lemina, 63. dakikada Levan Shengelia'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü ve Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.Galatasaray'da ikinci sakatlık 72. dakikada geldi. Marcelo Saracchi de sağ arka baldırını tutarak kendini yere bıraktı. Uruguaylı oyuncunun yerine Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.Konyaspor'un daha çok topa hakim olduğu ikinci yarıda golü Galatasaray buldu.79. dakikada Jean Michael Seri'nin pası ile ceza yayı içerisinde topla buluşan Adem Büyük bekletmeden sağ kanatta hareketlenen arkadaşı Mariano'yu gördü. Tecrübeli oyuncu ön direğe doğru hareketlenen Adem Büyük'e doğru yerden oynadı. Gelen topa hareketlenen Adem Büyük vuruşunu yaptı ve fileleri havalandırdı.Konyaspor, kalan dakikalarda gol için Galatasaray kalesine baskı kurdu ancak savunmayı ve Muslera'yı aşamadı.Galatasaray, zorlu Konyaspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 33'e yükseltti.5. dakikada Jevtovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı tokatladı.12. dakikada Mariano'nun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Feghouli'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.17. dakikada Ömer Bayram'ın sağ taraftan kullandığı kornerde, altıpas üzerinden topa yükselen Falcao'nun kafa vuruşunda, boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.37. dakikada Jevtovic'in ortasında Skubic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.50. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan ortasında Donk'un uzaklaştırmaya çalıştığı top, Thuram'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda, top az farkla auta gitti.64. dakikada Miya'nın kullandığı serbest atışta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.74. dakikada Ömer Bayram'ın sol taraftan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Ahmet Çalık'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.86. dakikada Shengelia'nın ceza sahası çizgisi üzerinden plasesinde, kaleci Muslera güçlükle topu kornere çeldi.: Konya Büyükşehir Belediye: Koray Gençerler, Bahattin Duran, Volkan Ahmet NarinçSerkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ, Jonsson, Hadziahmetovic (Dk. 59 Shengelia), Ömer Ali Şahiner, Jevtovic (Dk. 46 Miya), Daci (Dk. 79 Hurtado), Thuram: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Saracchi (Dk. 71 Şener Özbayraklı), Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 89 Emin Bayram), Ömer Bayram, Falcao (Dk. 57 Adem Büyük): Dk. 26 Falcao, Dk. 39 Emre Akbaba, Dk. 79 Adem Büyük (Galatasaray): Dk. 41 Feghouli, Dk. 63 Lemina (Galatasaray)