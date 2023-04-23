Galatasaray 2. kez penaltı kazandı. Icardi atamadı!

Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük maçının 64. dakikasında penaltı kazandı ancak Icardi, penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray 2. kez penaltı kazandı. Icardi atamadı!
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23 Nisan 2023 20:37
Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 64. dakikada ikinci kez penaltı kazandı.

Milot Rashica, ceza sahası içerisine girer girmez İbrahim Dresevic'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

VAR hakemi Hakan Ceylan, 2 dakikadan uzun bir süre boyunca penaltıyı inceledi ve hakem Volkan Bayarslan'ı onayladı.

Mauro Icardi, 68. dakikada panenka ile penaltı vuruşu denedi ancak Karagümrük kalecisi Batuhan gole engel oldu.



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