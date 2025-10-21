Galatasaray, 13 yıl sonra ilk peşinde!

Galatasaray'da yeni sezonda tüm hesaplar üst üste dördüncü şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı üzerine kurulmuş durumda...
Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılıları Avrupa'da ise zorlu bir süreç bekliyor. Eintracht Frankfurt yenilgisini, Liverpool gibi bir devi yenerek unutturan Galatasaray'da herkesin gözü Bodo Glimt maçına çevrilmiş durumda...
İLK 24 YOLUNDA ÖNEMLİ AVANTAJ OLACAK
2 haftada 3 puan toplayan Cimbom, eğer çarşamba da kazanırsa ilk 24 yolunda önemli bir avantaj yakalamış olacak ve belki de gözünü ilk 8'de dikebilecek. Sarı-kırmızılılar Norveç ekibi ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, Bodo fizik gücü ve hızlı hücumları ile dikkat çekiyor. Beşiktaş ile oynadığı son 3 maçı da kazanan Bodo, bu yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçında da berabere kaldı.
SON OLARAK 2012'DE DEVLER LİGİ SERİSİ
Son olarak 2012 yılında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2 maç üst üste kazanan Aslan, 13 yıl sonra bunu tekrar etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar o dönemde Manchester United, Cluj ve Braga'yı üst üste devirerek üçleme yapmıştı. Şimdi seri için gözler Bodo'ya çevrilmiş durumda.
