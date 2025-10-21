20 Ekim
Galatasaray, 13 yıl sonra ilk peşinde!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmak isteyen Galatasaray'da gözler Bodo'ya çevrildi. Cimbom, Liverpool'un ardından tarihinde ilk kez karşılaşacağı Bodo'yu da geçerse 13 yıl sonra 2'de 2 yapmış olacak.

calendar 21 Ekim 2025 08:20
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Galatasaray'da yeni sezonda tüm hesaplar üst üste dördüncü şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı üzerine kurulmuş durumda...

Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılıları Avrupa'da ise zorlu bir süreç bekliyor. Eintracht Frankfurt yenilgisini, Liverpool gibi bir devi yenerek unutturan Galatasaray'da herkesin gözü Bodo Glimt maçına çevrilmiş durumda...

İLK 24 YOLUNDA ÖNEMLİ AVANTAJ OLACAK

2 haftada 3 puan toplayan Cimbom, eğer çarşamba da kazanırsa ilk 24 yolunda önemli bir avantaj yakalamış olacak ve belki de gözünü ilk 8'de dikebilecek. Sarı-kırmızılılar Norveç ekibi ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, Bodo fizik gücü ve hızlı hücumları ile dikkat çekiyor. Beşiktaş ile oynadığı son 3 maçı da kazanan Bodo, bu yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçında da berabere kaldı.

SON OLARAK 2012'DE DEVLER LİGİ SERİSİ

Son olarak 2012 yılında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2 maç üst üste kazanan Aslan, 13 yıl sonra bunu tekrar etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar o dönemde Manchester United, Cluj ve Braga'yı üst üste devirerek üçleme yapmıştı. Şimdi seri için gözler Bodo'ya çevrilmiş durumda. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
