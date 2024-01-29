Galatasaray 11 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-1 yenen Galatasaray, ligde oynadığı son 11 maçta kaybetmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray 11 maçtır kaybetmiyor
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29 Ocak 2024 23:02
Gaziantep FK'yı 2-1 yenen Galatasaray, Süper Lig'deki son 11 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, ayrıca ligde son 4 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

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