Galatasaray 11 maçtır kaybetmiyor

Gaziantep FK'yı 2-1 yenen Galatasaray, Süper Lig'deki son 11 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Galatasaray, ayrıca ligde son 4 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Galatasaray, ayrıca ligde son 4 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.