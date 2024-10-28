Gabriel Sara'nın hedefi skor katkısı!

Galatasaray'ın rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Gabriel Sara, performansıyla göz kamaştırırken, Brezilyalı oyuncunun hedefi belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Gabriel Sara'nın hedefi skor katkısı!
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28 Ekim 2024 09:26
Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesi orta sahanın önemi istatistiklerle göz önüne geldi.

Cim Bom'un son 2 şampiyonluğunda adeta gizli kahraman olan Lucas Torreira, Gabriel Sara ile bu sezon çok uyumlu bir görüntü sergiliyor.

OKAN BURUK GÜVENİYOR

Galatasaray'ın rekor transferi, ligde 8 maçta 2 gol, 3 asistlik katkı sağlarken; Avrupa Ligi'nde de son Elfsborg mücadelesinde asist yaptı. Teknik direktör Okan Buruk, Gedson'lu Rafa Silva'lı Beşiktaş orta sahasına karşı bu ikiliye çok güveniyor.


GİZLİ SİLAH SARA

Taraftar desteğiyle birlikte maça hızlı başlamayı hedefleyen Okan Buruk, Beşiktaş'ın geri dörtlüsüne önde baskı istiyor. Öte yandan Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında çok şık bir gol atan Sara, ikinci derbisinde de skora etki etmeyi hedefliyor.  

 
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