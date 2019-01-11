Gabriel Barbosa bir kez daha Brezilya'da

İsmi transfer döneminin ilk günlerindeile de anılantarafından bu sefer de'ya kiralandı.Geçen sezonu Santos'ta kiralık olarak geçiren Brezilyalı golcü, sezon sonuna kadar Flamengo formasını giyecek. Flamengo'da takımdan ayrılan Paolo Guerrero'nun yerine transfer edilen Barbosa, 12 numaralı formayla mücadele edecek.Barbosa ilk açıklamalarında, "Büyük idoller, süperstarlar, harika bir takım. Sahaya çıkmayı iple çekiyorum. Büyük heyecan yaşıyorum. Maracana'da gol sevinci yaşamak harika olacak" dedi.Inter, Gabriel Barbosa'yı 2016 yılında 29,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya kattıkran sonra önce Bengica'ya ardından da Santos'a kiralamıştı.