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Gabriel Barbosa bir kez daha Brezilya'da

Inter'in 2 sezon önce büyük umutlarla kadroya kattığı Gabriel Barbosa, bir kez daha kiralık olarak Brezilya'nın yolunu tuttu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gabriel Barbosa bir kez daha Brezilya'da
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11 Ocak 2019 16:09
İsmi transfer döneminin ilk günlerinde Fenerbahçe ile de anılan Gabriel Barbosa, Inter tarafından bu sefer de Flamengo'ya kiralandı.

Geçen sezonu Santos'ta kiralık olarak geçiren Brezilyalı golcü, sezon sonuna kadar Flamengo formasını giyecek. Flamengo'da takımdan ayrılan Paolo Guerrero'nun yerine transfer edilen Barbosa, 12 numaralı formayla mücadele edecek.

Barbosa ilk açıklamalarında, "Büyük idoller, süperstarlar, harika bir takım. Sahaya çıkmayı iple çekiyorum. Büyük heyecan yaşıyorum. Maracana'da gol sevinci yaşamak harika olacak" dedi.

Inter, Gabriel Barbosa'yı 2016 yılında 29,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya kattıkran sonra önce Bengica'ya ardından da Santos'a kiralamıştı.



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