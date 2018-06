G.Saray'ın efsane başkanı Faruk Süren: 'Transfer yasağı gelebilir'

Galatasaray başkanlığında, 5 yılda 14 kupa kupa kazanan Faruk Süren, A Spor'un sorularını yanıtladı. -Süren, Galatasaray'a transfer yasağı gelebileceğini ancak buna rağmen de şampiyon olabileceğini ifade ederek, "Transfer yasağı gelebilir ancak Galatasaray'ın iyi bir takımı var, Belki altyapıdan gelen de olur, Fatih hoca idare eder. bu takım şampiyon olur" şeklinde konuştu.Galatasaray'ın UEFA Kupası şampiyonluğunu kazanca çeviremediğini vurgulayan Süren, "UEFA kupasını değerlendiremedik. Değerlendirme iki şekilde olmalıydı, ürün ve marka satarak. Asya'yı, Avrupa'yı, Arsenal gibi bir takıma karşı Galasaray'ın Uefa kupasını alması heyecanlandırmıştı. Benim dönemimde de benden sonra da değerlendirilebilirdi. 2002'ye kadar Mehmet Cansun başkanlığında iyi götürdüler maddi olarak reform da yapıldı ama 2002'den sonra tersine döndü. Uefa başarısını değerlendiremedik, hem sportif hem ticari" ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın borçlarıyla alakalı soruya da cevap veren Süren''Galatasaray'da her zaman çıkış yolu vardır. Dursun Özbek'in Mayıs işareti kendisinin yaratmış olduğu bir problem. Uefa ile uzlaşma anlaşması yapıyor. 30 milyon Euro'dan fazla zarar etmeyeceğim diyor, 120 milyon Euro zarar ediyor" dedi.- ''Galatasaray topluma emrivaki yapılmaz''- Bizim taahhütlü banka borcumuz var, 1-2 milyar tl arasında banka borcumuz var. Mustafa Cengiz'in durumu iyi tespit etmesi gerekiyor. Dursun Özbek zamanında Galatasaray toplumu bu bilgiyi alamıyordu. Mustafa Cengiz'in net resmi ortaya koyup Galatasaray toplumu ile paylaşması lazım. Mustafa Cengiz bu durumla ilgili toplantılar da yapabilir, onu görevi daha fazla zarar görmeden Mayıs'a kadar idare etmek.- ''Dursun Özbek seçime bir daha girer mi bilmiyorum, tavsiye etmem özgür iradesidir ama.''"UEFA Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımları kendi organizasyonları dışında tutmak istemez, çünkü kitleleri çok büyük. Bu, aynı zamanda TV ve tribün seyircisi demektir. UEFA bu konuda müthiş yayın hakları geliri kazanıyor. UEFA'ya sizin reklam bütçeniz biziz demek gerekiyor ancak UEFA'yı da pek kızdırmamak gerekiyor"- Bu bonus falan değil hem UEFA'dan hem de Galatasaray toplumundan gizlemek için yapıldı.-Kurumsallık disiplinimimiz yok, her gelen kendi işleyişini getiriyor. Bizim zamanımızda stadın ihalesi yapılmıştı 86 milyonluk teklifle. Türkiye Cumhuriyeti ekonomik krize girmişti, faizler artmıştı, 2002'den sonra ekonomi düzeldi, o zamanlar yapılabilirdi.-Bu stat bana yabancı geliyor! Eski Ali Sami Yen 1950 model, bu 1990 model, biz de tatbik edemedik, bir takım insanlarla ve devletin yardımıyla yaptı, Türk Telekom'un da yardımıyla.-Adnan Polat çok sert durdu. Deseydi ki tamam, ben erken seçime giriyorum, belki kazanabilirdi.- Ünal Aysal uluslararası tecrübeye sahipti tabii ancak Galatasaray işleyişini bilmiyordu, profesyoneldi. O da Dursun Özbek'e verilen yetkileri istemişti, yanlış prezantasyonla yönetim kurulu da karşı çıkınca ben okadar zamanımı harcıyorum dedi ve gitti.-'Benim görüşüme göre bir adım ileri gitmedik, uluslararası başarımız yok. Ben varken 4 yıl şampiyon olduk. ,Uluslararası başarıya gidebilmek için çekirdeğin değişmemesi lazım.''-Tudor baştan yanlıştı, sürekli teknik direktör değiştirmek yanlış. Atl yapı hocası bile takımın başına getirildi bu süreçte.- Mancini sürecinde başkan doğru sürdüremedi. Hocayı getireyim al sana takım ama sona onu orada bırakayım demekle olmuyor.-Basket konusunda yönetimsel hatalar vardı. Ergin Ataman diye bir hocamız vardı, bedavaya çalışırım dedi, 55 milyonluk harcama yaptın diyerek gönderiyorlar. 55 milyonu veren kim? Sen verdin parayı ona?-Fenerbahçe'de Obradovic var, iyi sponsorları var. Uluslararası başarı istiyorsanız bütçeyi 10 milyondan aşşağı tutmamalısınız.-Arda'nın Galatasaray'a gelmesini isterdim. Evet şu an formsuz, bizim bıraktığımız Arda değil ancak yetenekleri muhakkak var eğer tekrar form tutarsa Galatasaray'a dönebilir. Galatasaraylılar Arda'ya kızmamalı aksine Başakşehir'e teşekkür etmeli tekrar Arda'yı oynattıkları ve form tutmasına yardımcı oldukları için.-Fenerbahçe her zaman büyük takımdır. Yönetimsel ve teknik sıkıntıları olabilir, Aziz Yıldırım 20 senedir sıkılmadı mı bilmiyorum.-Başkanlık, bir zaman sonra hayat tarzı oluyor ama devretmeyi bilmek lazım(Aziz Yıldırım için)-Aziz Yıldırım için bir hayat tarzı oldu başkanlık ben başka bir iş yaptığını düşünmüyorum.-Fikret Orman'ı takdir ediyorum, en beğendiğim tarafı da stadı tekrar Dolmabahçe'de yaptırmasıydı. Çim çok güzel, çok para harcamışlar belli.