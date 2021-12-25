G.Saray - Antalyaspor maçı için ilk yarı yorumları

Süper Lig'de Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında 1-0 önde kapattığı ilk yarıyır yorumcular değerlendirdi.



ERMAN TOROĞLU



Bu soğukta bu Galatasaray'ı izlemeye giden taraftarlara şeref madalyası verilmesi lazım. Feghouli iyi bir futbolcu. Attığı golde yaptığı vuruş kalite.



RIDVAN DİLMEN



İçeride Galatasaray taraftarının rağbet göstermemesi var. İstanbul'da son 15-20 günün en güzel havası var üstelik. Büyüklerin ligdeki durumu seyirciyi kaçırıyor. Son yılların en az seyircili maçlarından biridir.



Klasik tek kale Galatasaray'dan çok, enteresan bir maç izliyoruz. İki takım da kontratak yapıyor. Feghouli'nin golü de öyle oldu. Galatasaray kazanınca 4, Antalya kazanınca 4 kişiyle hızlı hücum deniyor. İkinci bölgelerde kapılan toplarla hızlı çıkmaya çalışıyorlar.



Geçen hafta Adana Demirspor maçında Taylan'ı değiştirmediği için 2 gol yedi Galatasaray. Aytaç bu yüzden iyi. Ön orta saha oynayacak bir oyuncu varsa bu maçın ikinci yarısında değerlendirilir. Galatasaray değişikliğe gideceğini sanmıyorum ama Antalyaspor yapabilir.



METİN TEKİN



Galatasaray, Lazio ve Lokomotiv Moskova'ya attığı gibi bir gol attı. Galatasaray hala oyunu ele alamıyor. Bu kadaroyla ligde çok etkili olamayacak gibi. Yani güçlü bir oyunu olmayacak gibi. Aytaç Kara, Berkan Kutlu ile bir Galatasaray oyunu hayal edemiyorum. Bu orta sahadan Galatasaray oyunu çıkmaz. Galatasaray taraftarı eskiden maç kaç kaç olacak diye gelirdi, artık nasıl bitecek diye geliyorlar. Oyun tahmin edilemiyor.



ÖNDER ÖZEN



Antalyaspor'a atılan gol, Fenerbahçe'ye atılan gole çok benziyor. Taraftar güçlü oyun görmek ister. Galatasaray artık devre biterken güçlü oyun olmuyorsa, transferlerle ghüçlenebilir. Ancak bu orta saha ile zor. Transfer olmayacaksa, şunu gördük, Galatasaray'ın çok iyi yaptığı bir şey var. Pas ve koşuyla, birlikte kaleye gidişte çok etkili. Açık alanı bulunca, bazı oyuncular sıra dışı işler yapabilir.





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