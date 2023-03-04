Futbolda, Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup'ta gruplar belli oldu

Altınordu Futbol Kulübünün 12 yaş altı takımlarının katılımıyla 7-9 Nisan'da düzenleyeceği Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup'ta gruplar belli oldu.



Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 20 ülkeden 42'si yabancı 72 takımın mücadele edeceği organizasyonun Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştirileceği belirtildi.



Grup aşamasında 8 grupta dokuzar ekibin mücadele edeceği turnuvada, gruplarını ilk 4 sırada bitiren takımlar son 32 turunda çapraz eşleşme ile birbirlerine rakip olacak. Takımlar, son 32 turundan itibaren tek maç eleme sistemine göre mücadele edecek.



12 Yaş Altı İzmir Cup 9 Nisan Pazar günkü final maçıyla tamamlanacak.



"Dünya İzmir'de buluşuyor" mottosuyla düzenlenecek turnuvaya İngiltere'den Manchester City, Leicester City, Chelsea, Almanya'dan Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Schalke 04, Fransa'dan Marsilya, Paris Saint-Germain, İspanya'dan Atletico Bilbao, Valencia, İtalya'dan Parma ve Juventus gibi takımlar katılacak.



Organizasyonda gruplar şöyle:



A Grubu: Fenerbahçe, Göztepe, Kayserispor, Sivasspor, 1. FSV Mainz 05 (Almanya), Hammarby (İsveç), Maccabi Petah Tikva (İsrail), Manchester City (İngiltere), Olimpik Marsilya (Fransa)



B Grubu: Adana Demirspor, Antalyaspor, Bucaspor, Ümraniyespor, AZ Alkmaar (Hollanda), Bayern Münih (Almanya), Genk (Belçika), Leicester City (İngiltere), PAOK (Yunanistan)



C Grubu: Alanyaspor, Altay, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Fatih Karagümrük, Beershoot VA (Belçika), Chelsea (İngiltere), Hertha Berlin (Almanya), Twente/Herakles (Hollanda), Valencia (İspanya)



D Grubu: Altınordu, İstanbulspor, Konyaspor, Menemen FK, Athletic Bilbao (İspanya), Gornik Zabrze (Polonya), Hamburger SV (Almanya), Parma (İtalya), PSV Eindhoven (Hollanda)



E Grubu: Başakşehir, Bursaspor, Manisa FK, Altınordu Selection, Ajax (Hollanda), Eintracht Frankfurt (Almanya), Porto (Portekiz), Crvena Zevezda (Sırbistan), Karabağ (Azerbaycan)



F Grubu: Galatasaray, İzmirspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, 1. FC Köln (Almanya), Partizan (Sırbistan), PFC Beroe Stara Zagora (Bulgaristan), Celta Vigo (İspanya), Benfica (Portekiz)



G Grubu: MKE Ankaragücü, Bornova Belediyespor, Trabzonspor, Aspire Akademi (Katar), Bayer 04 Leverkusen (Almanya), Club Brugge (Belçika), Galaxy (Güney Afrika Cumhuriyeti), NK Olimpia Ljubljana (Slovenya), Paris Saint-Germain (Fransa)



H Grubu: Beşiktaş, Giresunspor, İzmir Amatör Şampiyon, Metz (Fransa), Schalke 04 (Almanya), Zenit (Rusya), Juventus (İtalya), KVC Westerlo (Belçika), Neftçi Bakü (Azerbaycan)





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