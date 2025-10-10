Futbolda haftanın programı belli oldu!

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken Nesine 2. Lig'de 8, Nesine 3. Lig'de 6, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
- Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup:
11 Ekim Cumartesi:
15.30 Aliağa Futbol-Yeni Malatyaspor (Aliağa Atatürk)
12 Ekim Pazar:
14.00 Somaspor-KCT 1461 Trabzon FK (Soma Atatürk)
14.00 Mardin 1969 Spor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Kızıltepe İlçe)
14.30 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Granny's Waffles Kırklarelispor (Merkez Spor Kompleksi)
15.00 Ankara Demirspor-Turkish Oil Yeni Mesin İdmanyurdu (TCDD Ankara Demirspor )
15.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Muşspor (Dağılgan)
16.00 Güzide Gebzespor-Isbaş Isparta 32 Spor (Aleattin Kurt)
19.00 Bursaspor-Menemen FK (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)
19.00 Fethiyespor-Adanaspor (Fethiye İlçe)
Beyaz Grup:
11 Ekim Cumartesi:
16.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Batman Petrolspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
12 Ekim Pazar:
14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Sinacan Belediyesi Ankaraspor (Erbaa İlçe)
15.00 İskendersunpor-Muğlaspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
15.00 Adana 01 FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Ali Hoşfikirer)
15.30 Kepezspor-Bucaspor 1928 (Kepez Hasan Doğan)
15.30 Sultan Su İnegölspor-Beykoz Anadoluspor (İnegöl İlçe)
19.00 Seza Çimento Elazığspor-Karaman FK (Elazığ)
19.00 MKE Ankaragücü-Karacabey Belediyespor (Eryaman)
19.00 Anagold 24Erzincanspor-GMG Kastamonuspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
- Nesine 3. Lig
1. Grup:
11 Ekim Cumartesi:
15.00 Polatlı 1926 Spor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Polatlı İlçe)
15.00 Etimesgutspor-İnkılap Futbol (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.30 Kestel Çilekspor-Çorluspor 1947 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
12 Ekim Pazar:
15.30 Bursa Nilüfer Futbol-Galataspor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
15.30 Silivrispor-İnegöl Kafkasspor (Silivri Müjdat Gürsu)
15.30 Yalova FK 77-Edirnespor (Yalova Atatürk)
15.30 Küçükçekmece Sinopspor-Astor Enerji Çankayaspor (İBB 100. Yıl)
16.00 Bulvarspor-Bursa Yıldırımspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
2. Grup:
11 Ekim Cumartesi:
13.30 Ağrı 1970 Spor-Diyarbekirspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.00 Kilis 1984-12 Bingölspor (7 Aralık)
15.00 Suvermez Kapadokyaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Suvermez Köyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha)
12 Ekim Pazar:
14.30 Mdgrup Osmaniyespor-Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)
14.30 Malatya Yeşilyurt SK-Erciyes 38 Futbol (Yeni Malatya)
14.30 Karaköprü Belediyespor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor (Faruk Çelik)
15.00 Silifke Belediyespor-Niğde Belediyespor (Silifke Şehir)
15.00 Kırıkkale FK-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Başpınar)
3. Grup:
11 Ekim Cumartesi:
14.00 Artvin Hopaspor-Pazarspor (Arhavi İlçe)
14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Fatsa Belediyespor (Kırşehir Ahi)
15.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Giresunspor (Şehir Vefa Karakurdu)
12 Ekim Pazar:
14.00 Sebat Gençlikspor-52 Orduspor (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 Amasyaspor-Karabük İdmanyurdu (12 Haziran)
14.30 Çayelispor-TCH Group Zonguldakspor (Çayeli İlçe)
14.30 1926 Bulancakspor-Düzce Cam Düzcespor (Bulancak İlçe)
19.00 Orduspor 1967-Tokat Belediyespor (Yeni Ordu)
4. Grup:
11 Ekim Cumartesi:
16.00 Altay-Söke 1970 SK (İzmir Atatürk)
12 Ekim Pazar:
15.30 Oktaş Uşakspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Uşak 1 Eylül)
15.30 Alanya 1221 Futbol-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor (Alanya Milli Egemenlik)
15.30 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Kütahyaspor (Prof. Dr. Fethi Heper)
15.30 Nazillispor-Tire 2021 FK (Didim Atatürk)
15.30 Afyonspor-Denizli İdmanyurdu Güreller (Zafer)
16.00 İzmir Çoruhlu FK-Karşıyaka (İzmir Atatürk)
16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Eskişehirspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
12 Ekim Pazar:
12.00 Fatih Vatanspor-Ünye Kadın SK (İBB Balat Sahası)
12.00 Çekmeköy Bilgidoğa-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET SK (Şile İlçe)
12.00 Galatasaray GAİN-Yüksekova SK (Florya Metin Oktay)
12.00 Hakkarigücüspor-Fenerbahçe Arsavev (Merzan Şehir)
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gaziantep Algspor (Seyrantepe Şilbe 2 Nolu Çim Saha)
12.00 1207 Antalyaspor-Prolift Giresun Sanayispor (Zeytinköy 2 Nolu Saha)
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
- Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup:
11 Ekim Cumartesi:
15.30 Aliağa Futbol-Yeni Malatyaspor (Aliağa Atatürk)
12 Ekim Pazar:
14.00 Somaspor-KCT 1461 Trabzon FK (Soma Atatürk)
14.00 Mardin 1969 Spor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Kızıltepe İlçe)
14.30 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Granny's Waffles Kırklarelispor (Merkez Spor Kompleksi)
15.00 Ankara Demirspor-Turkish Oil Yeni Mesin İdmanyurdu (TCDD Ankara Demirspor )
15.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Muşspor (Dağılgan)
16.00 Güzide Gebzespor-Isbaş Isparta 32 Spor (Aleattin Kurt)
19.00 Bursaspor-Menemen FK (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)
19.00 Fethiyespor-Adanaspor (Fethiye İlçe)
Beyaz Grup:
11 Ekim Cumartesi:
16.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Batman Petrolspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
12 Ekim Pazar:
14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Sinacan Belediyesi Ankaraspor (Erbaa İlçe)
15.00 İskendersunpor-Muğlaspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
15.00 Adana 01 FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Ali Hoşfikirer)
15.30 Kepezspor-Bucaspor 1928 (Kepez Hasan Doğan)
15.30 Sultan Su İnegölspor-Beykoz Anadoluspor (İnegöl İlçe)
19.00 Seza Çimento Elazığspor-Karaman FK (Elazığ)
19.00 MKE Ankaragücü-Karacabey Belediyespor (Eryaman)
19.00 Anagold 24Erzincanspor-GMG Kastamonuspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
- Nesine 3. Lig
1. Grup:
11 Ekim Cumartesi:
15.00 Polatlı 1926 Spor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Polatlı İlçe)
15.00 Etimesgutspor-İnkılap Futbol (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.30 Kestel Çilekspor-Çorluspor 1947 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
12 Ekim Pazar:
15.30 Bursa Nilüfer Futbol-Galataspor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
15.30 Silivrispor-İnegöl Kafkasspor (Silivri Müjdat Gürsu)
15.30 Yalova FK 77-Edirnespor (Yalova Atatürk)
15.30 Küçükçekmece Sinopspor-Astor Enerji Çankayaspor (İBB 100. Yıl)
16.00 Bulvarspor-Bursa Yıldırımspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
2. Grup:
11 Ekim Cumartesi:
13.30 Ağrı 1970 Spor-Diyarbekirspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.00 Kilis 1984-12 Bingölspor (7 Aralık)
15.00 Suvermez Kapadokyaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Suvermez Köyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha)
12 Ekim Pazar:
14.30 Mdgrup Osmaniyespor-Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)
14.30 Malatya Yeşilyurt SK-Erciyes 38 Futbol (Yeni Malatya)
14.30 Karaköprü Belediyespor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor (Faruk Çelik)
15.00 Silifke Belediyespor-Niğde Belediyespor (Silifke Şehir)
15.00 Kırıkkale FK-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Başpınar)
3. Grup:
11 Ekim Cumartesi:
14.00 Artvin Hopaspor-Pazarspor (Arhavi İlçe)
14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Fatsa Belediyespor (Kırşehir Ahi)
15.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Giresunspor (Şehir Vefa Karakurdu)
12 Ekim Pazar:
14.00 Sebat Gençlikspor-52 Orduspor (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 Amasyaspor-Karabük İdmanyurdu (12 Haziran)
14.30 Çayelispor-TCH Group Zonguldakspor (Çayeli İlçe)
14.30 1926 Bulancakspor-Düzce Cam Düzcespor (Bulancak İlçe)
19.00 Orduspor 1967-Tokat Belediyespor (Yeni Ordu)
4. Grup:
11 Ekim Cumartesi:
16.00 Altay-Söke 1970 SK (İzmir Atatürk)
12 Ekim Pazar:
15.30 Oktaş Uşakspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Uşak 1 Eylül)
15.30 Alanya 1221 Futbol-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor (Alanya Milli Egemenlik)
15.30 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Kütahyaspor (Prof. Dr. Fethi Heper)
15.30 Nazillispor-Tire 2021 FK (Didim Atatürk)
15.30 Afyonspor-Denizli İdmanyurdu Güreller (Zafer)
16.00 İzmir Çoruhlu FK-Karşıyaka (İzmir Atatürk)
16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Eskişehirspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
12 Ekim Pazar:
12.00 Fatih Vatanspor-Ünye Kadın SK (İBB Balat Sahası)
12.00 Çekmeköy Bilgidoğa-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET SK (Şile İlçe)
12.00 Galatasaray GAİN-Yüksekova SK (Florya Metin Oktay)
12.00 Hakkarigücüspor-Fenerbahçe Arsavev (Merzan Şehir)
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gaziantep Algspor (Seyrantepe Şilbe 2 Nolu Çim Saha)
12.00 1207 Antalyaspor-Prolift Giresun Sanayispor (Zeytinköy 2 Nolu Saha)