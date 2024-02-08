Furkan Korkmaz'ın yeni adresi Indiana Pacers oldu

NBA'de Philadelphia Sixers, milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'ı Indiana Pacers'a takasladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Furkan Korkmaz'ın yeni adresi Indiana Pacers oldu
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08 Şubat 2024 19:06
NBA'de Philadelphia Sixers forması giyen milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'ın yeni adresi belli oldu.

ESPN'in haberine göre; Philadelphia Sixers, milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'ı Indiana Pacers'a takasladı.

Yapılan anlaşmaya göre Indiana Pacers; Marcus Morris, Furkan Korkmaz ve 3 adet 2. tur draft hakkı alırken, Philadelphia Sixers; Buddy Hield'ı kadrosuna kattı.

26 yaşındaki Furkan Korkmaz, 2017 yılından bu yana Sixers forması giyiyordu.

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