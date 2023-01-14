Furkan Akar, Sürat Pateni Şampiyonası'nda 5. oldu!

2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda milli sporcu Furkan Akar, 500 metre finalini 5'inci sırada bitirdi.



Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nın 2. gününde milli sporculardan Furkan Akar, 500 metre finalini 5. sırada, 1500 metre finalini ise 6. sırada tamamladı.



Diğer milli buz patenci Metehan Atan ise 1500 metre finalini 14. sırada sonlandırdı.



Milli buz patencileri tebrik eden federasyon, ay-yıldızlı sporculara 1000 metre yarışlarında başarı diledi.





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