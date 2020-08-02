Frutti Extra Bursaspor, Xavier Munford'u transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li basketbolcu Xavier Munford'u transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Frutti Extra Bursaspor, Xavier Munford'u transfer etti
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02 Ağustos 2020 20:41
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li basketbolcu Xavier Munford'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies ve Milwaukee Bucks, İspanya'da da Barcelona forması giyen Munford, yeni sezonda yeşil-beyazlı takımın formasını terletecek.

Memphis Grizzlies'la NBA'de 14 maça çıkan 1,90 boyundaki oyun kurucu, 17 dakika ortalamayla sahada kalırken 5,7 sayı ortalaması yakalamıştı.



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