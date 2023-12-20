Fred'in eşinden kırmızı kart tepkisi!

Fenerbahçeli Fred'in eşi Monique Salum, Brezilyalı yıldızın Kayserispor maçında kırmızı kart görmesinin ardından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fred'in eşinden kırmızı kart tepkisi!
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20 Aralık 2023 20:04
Fenerbahçe forması giyen Fred, Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçın uzatma dakikalarında itirazları sonrası kırmızı kart gördü.

Brezilyalı futbolcunun bu kırmızı kartının ardından eşinden bir paylaşım geldi.

Fred'in eşi Monique Salum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızgın ve üzgün yüz emojileri kullandı.

Fred'in eşinin paylaşımı şu şekilde:




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