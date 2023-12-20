Fred'in eşinden kırmızı kart tepkisi!

Fenerbahçe forması giyen Fred, Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçın uzatma dakikalarında itirazları sonrası kırmızı kart gördü.
Brezilyalı futbolcunun bu kırmızı kartının ardından eşinden bir paylaşım geldi.
Fred'in eşi Monique Salum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızgın ve üzgün yüz emojileri kullandı.
Fred'in eşinin paylaşımı şu şekilde:
Brezilyalı futbolcunun bu kırmızı kartının ardından eşinden bir paylaşım geldi.
Fred'in eşi Monique Salum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızgın ve üzgün yüz emojileri kullandı.
Fred'in eşinin paylaşımı şu şekilde:
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU