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Fred'e Brezilya'dan transfer teklifi: Kararını verdi!

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Fred'e ülkesinden transfer teklifi geldi. Ancak yıldız futbolcu kararını sarı-lacivertlilerden yana kullandı.

calendar 25 Haziran 2025 20:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fred'e Brezilya'dan transfer teklifi: Kararını verdi!
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Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geride bırakan Fred için ülkesinden bir transfer girişimi yapıldı.

Brezilya basınından Globo'nun aktardığı habere göre; Atletico Mineiro kulübü yöneticileri, şu sıralar ülkesinde tatil yapan Fred ile birebir görüştü ve oyuncuya resmi transfer teklifini sundu.

KARARINI İLETTİ

Ancak 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli kulüple 2027 yılına kadar devam eden sözleşmesini tamamlamaya karar verdiğini iletti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI


Fred, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 80 karşılaşmaya çıkarken, 8 gol atıp 16 asistlik katkı sağladı.

2023 yazında Manchester United'dan 9.75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Brezilyalı yıldız, performansıyla sarı-lacivertli taraftarların beğenisini kazanmıştı. 

 
 

 


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