Fred'e Brezilya'dan transfer teklifi: Kararını verdi!

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geride bırakan Fred için ülkesinden bir transfer girişimi yapıldı.
Brezilya basınından Globo'nun aktardığı habere göre; Atletico Mineiro kulübü yöneticileri, şu sıralar ülkesinde tatil yapan Fred ile birebir görüştü ve oyuncuya resmi transfer teklifini sundu.
KARARINI İLETTİ
Ancak 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli kulüple 2027 yılına kadar devam eden sözleşmesini tamamlamaya karar verdiğini iletti.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fred, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 80 karşılaşmaya çıkarken, 8 gol atıp 16 asistlik katkı sağladı.
2023 yazında Manchester United'dan 9.75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Brezilyalı yıldız, performansıyla sarı-lacivertli taraftarların beğenisini kazanmıştı.
Brezilya basınından Globo'nun aktardığı habere göre; Atletico Mineiro kulübü yöneticileri, şu sıralar ülkesinde tatil yapan Fred ile birebir görüştü ve oyuncuya resmi transfer teklifini sundu.
KARARINI İLETTİ
Ancak 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli kulüple 2027 yılına kadar devam eden sözleşmesini tamamlamaya karar verdiğini iletti.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fred, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 80 karşılaşmaya çıkarken, 8 gol atıp 16 asistlik katkı sağladı.
2023 yazında Manchester United'dan 9.75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Brezilyalı yıldız, performansıyla sarı-lacivertli taraftarların beğenisini kazanmıştı.
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