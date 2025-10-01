01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
2-0
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
0-4
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
1-0DA
01 Ekim
Villarreal-Juventus
1-045'
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
1-045'
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
0-045'
01 Ekim
AS Monaco-M.City
1-245'
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
1-0DA
01 Ekim
Barcelona-PSG
1-145'

Franck Haise: "Fenerbahçe, favoriler arasında"

Nice Teknik Direktörü Franck Haise, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında konuştu.

calendar 01 Ekim 2025 21:06
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Franck Haise: 'Fenerbahçe, favoriler arasında'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Nice Teknik Direktörü Franck Haise, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında perşembe günü İstanbul'da Fenerbahçe ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olduğunu söyledi.

Fransız teknik adam, perşembe günü saat 19.45'te Chobani Stadı'nda başlayacak müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya orta saha oyuncusu Morgan Sanson da katıldı.

Fransa Ligi ve "Kupa 2"ye iyi başlayamadıklarının hatırlatılması üzerine Haise, "Yarınki maç bizim için bir fırsat. Çok kaliteli bir ekiple oynayacağız. Bizim için bir sürpriz söz konusu değil. Büyük ve güzel bir maç olacağı kesin. Bunu da avantaja çevirip devam edeceğiz." dedi.


Fenerbahçe'nin kalitesine vurgu yapan 54 yaşındaki teknik adam, "Rakibimizin çok iyi oyuncuları var. Kaliteleri ortada. Birkaç sakat oyuncuları vardı. Talisca'nın yeniden oynayacağını tahmin ediyoruz. Tüm oyuncuların kendine has özel yetenekleri var. Yarın güzel bir maç olacak." diye konuştu.

Franck Haise, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe, büyük bir ekip ve favoriler arasında. Özellikle Avrupa kupalarındaki tecrübeleri ortada. Biz de yarınki maçta elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.