Franck Haise: 'Fenerbahçe, favoriler arasında'

Nice Teknik Direktörü Franck Haise, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında perşembe günü İstanbul'da Fenerbahçe ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olduğunu söyledi.Fransız teknik adam, perşembe günü saat 19.45'te Chobani Stadı'nda başlayacak müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya orta saha oyuncusu Morgan Sanson da katıldı.Fransa Ligi vededi.Fenerbahçe'nin kalitesine vurgu yapan 54 yaşındaki teknik adam," diye konuştu.Franck Haise, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olduğunu vurgulayarak,ifadelerini kullandı.