NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan sekiz karşılaşmayla devam etti.



CELTICS 116-107 CAVALIERS



Boston Celtics, TD Garden'da Cleveland Cavaliers'ı 116-107'lik skorla mağlup etti.



Celtics'in ilk beş oyuncusunun tamamının çift haneli sayılara ulaştığı maçta, Jayson Tatum 27 sayı, 11 ribaund, 3 asist ve 3 blokla başı çeken isim oldu. Jaylen Brown ise 22 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla oynadı.



Cavaliers'ta Donovan Mitchell 31 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle mücadele etti. Caris LeVert 26 sayı, 5 asist, 3 ribaund ve 3 top çalmayla oynarken, Darius Garland 19 sayı, 3 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.



BULLS 124-116 HEAT



Chicago Bulls, Kaseya Center'da Miami Heat'i 124-116 devirdi.



Karşılaşmada dört oyuncusu 20 sayı barajını geçen Bulls'ta Coby White 26 sayı, 11 asist ve 7 ribaundla takımın en skorer ismi olurken, Nikola Vucevic 24 sayı, 12 ribaund, 7 asist ve 3 top çalmayla, DeMar DeRozan 23 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle, Ayo Dosunmu ise 24 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle maçı tamamladı.



Jaime Jaquez Jr. benchten gelerek 22 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle Heat'teki en skorer oyuncuydu. Jimmy Butler ise 20 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle oynadı.



TIMBERWOLVES 119-101 MAVERICKS



Minnesota Timberwolves, American Airlines Center'da Dallas Mavericks'i 119-101 mağlup etti.



Naz Reid benchten gelerek kaydettiği 27 sayı ve 6 ribaundla Timberwolves'un en etkili ismi oldu. Anthony Edwards kötü şut performansı göstererek (3/19) yalnızca 9 sayıda kalmış olsa da, 11 asistle kariyer rekorunu kırdı. Karl-Anthony Towns ise maçı 21 sayı, 17 ribaund ve 2 asistle tamamladı.



Mavericks'te Luka Doncic 39 sayı, 13 asist ve 6 ribaundla oynamış olsa da, çabaları yeterli olmadı. Dereck Lively II ise 15 sayı ve 6 asist kaydetti.



NUGGETS 124-101 NETS



Denver Nuggets, Ball Arena'da Brooklyn Nets'i 124-101 yıktı.



Nikola Jokic, Nuggets'a 26 sayı, 15 ribaund ve 10 asistlik triple-double performansıyla liderlik etti. Peyton Watson 18 sayı, 7 ribaund, 5 asist, 2 blok ve 1 top çalma kaydederken, Jamal Murray 16 sayı, 3 top çalma ve 1 blokla maçı tamamladı.



Spencer Dinwiddie, Nets'e 17 sayı, 8 asist, 4 ribaund ve 1 top çalmayla liderlik etti. Cam Thomas ise 13 sayı ve 3 ribaund kaydetti.



JAZZ 122-114 TRAIL BLAZERS



Utah Jazz, Moda Center'da ev sahibi Portland Trail Blazers'ı 122-114 mağlup etti.



Collin Sexton 27 sayı, 4 asist, 2 ribaund ve 1 top çalmayla Jazz'in en skorer ismiydi. Simone Fontecchio 24 sayı, 5 ribaund ve 1 top çalma kaydetti. Temsilcimiz Ömer Faruk Yurtseven, maçı 4 sayı, 4 ribaund ve 1 asistle tamamladı.



Scoot Henderson, Trail Blazers'a 23 sayı ve 10 asistlik double-double performansıyla liderlik etti. Toumani Camara ise 18 sayı ve 6 ribaundla oynadı.



KINGS 128-123 THUNDER



Sacramento Kings, Golden 1 Center'da konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 128-123 devirdi.



De'Aaron Fox 41 sayı, 3 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla Kings'i galibiyete taşıyan isim oldu. Domantas Sabonis 18 sayı, 16 ribaund ve 7 asistle oynarken, Malik Monk ise 18 sayı, 9 asist ve 1 blokla maçı tamamladı.



Shai Gilgeous-Alexander 43 sayı, 6 ribaund, 9 asist ve 2 top çalmayla Thunder'a liderlik etse de, çabaları yeterli olmadı. Josh Giddey 18 sayı, 8 ribaund, 4 asist, 3 top çalma ve 1 blokla oynarken, Chet Holmgren maçı 14 sayı, 10 ribaund ve 1 blokla tamamladı.



CLIPPERS 121-113 WARRIORS



LA Clippers, Crypto.com Arena'da konuk ettiği Golden State Warriors'ı 121-113 mağlup etti.



Kariyerinde 25 bin sayı barajını geride bırakmayı başaran James Harden, Clippers'ı 28 sayı, 7 ribaund, 15 asist ve 4 blokla takımı galibiyete sürüklerken, Kawhi Leonard 27 sayı, 8 ribaund ve 2 asistle, Norman Powell 21 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle, Russell Westbrook ise 9 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladılar.



Warriors'ta skor liderliğini Klay Thompson üstlenerek, üçlük çizgisi gerisinden 8/12 isabetle 30 sayı, 5 asist ve 2 top çalma kaydetti. Stephen Curry 17 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle oynarken, Jonathan Kuminga 15 sayı ve 5 ribaundla, Chris Paul ise 12 sayı, 2 ribaund ve 3 asistle oynadı.





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