Fournier: "Her zaman Knicks'te oynamak istemişimdir!"

New York Knicks'in yeni oyuncusu Evan Fournier, geçmişte her zaman Knicks forması giymek istediğini söyledi.



Fournier, başka seçeneklerinin de olduğunu ancak Knicks kendisine bir teklif sunduğunda hiç düşünmesine gerek kalmadığını açıkladı:



"Neden düşüneyim ki? Bence kolay bir seçim oldu. Knicks çok çekici bir takım. İnanılmaz bir koçları var, Tom Thibodeau ne zaman bir takıma koçluk yapsa, o takım disiplinli oluyor. Sert oynuyorlar ve hep birlikte oynuyorlar. Bir oyuncu olarak istediğiniz de budur.



Kontratta anlaştığımız gün, Tokyo'da çeyrek final oynuyorduk. Menajerimle konuştuğumda bana seçeneklerimi söylemişti ve New York'un gideceğim yer olduğu oldukça açıktı."



"BÖYLE TAKIMLARI YENMEK ZOR"



Fournier, geçtiğimiz sezon Knicks'in Thibodeau yönetimindeki oyun stiline uzaktan hayran kaldığını açıkladı:



"Böyle takımları yenmek zordur, çünkü kendi kendilerini yenemezler. Onları mağlup etmek için gerçekten iyi oynamak zorundasınızdır. Böyle bir takıma bakıldığında, bir arada oldukları olduğu çok açık. Sezon boyunca daha iyiye gittikleri için, iyi antrenman yaptıkları da belli. Bir oyuncu olarak bu heyecan verici bir durum, çünkü çalışan ve kazanmak isteyen bir grubun parçası olmak istersiniz."



"HEP BİR KNICK OLMAK İSTEMİŞİMDİR"



Fournier, Orlando Magic'teki eski koçu ve şimdiki Knicks asistanı ve Steve Clifford'un altında en iyi yıllarını geçirdiği için, Thibodeau için oynamanın kolay bir geçiş olacağına inandığını sözlerine ekledi:



"Üç yıl koç (Steve) Clifford için oynamıştım ve bence birçok yönden birbirlerine benziyorlardı. (Thibodeau) ile çalışmaktan keyif alacağımı biliyorum. Ve ayrıca, burası New York ve Madison Square Garden. Takım gitgide daha iyiye gidiyor. Bu harika bir fırsat. Muhtemelen bunu bilmiyorsunuzdur ama Fransız basını bilir, onlara yıllardır Knicks için oynamak istediğimi söylerim. Şimdi ise bu gerçeğe dönüştü."