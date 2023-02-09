Fortuna Sittard'tan deprem mağdurlarına destek

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem, 10 ili etkisi altına aldı. Binlerce can kaybına yol açan acı olaydan spor kulüpleri de oldukça etkilendi. Türklerin yönetimindeki Hollanda ekibi Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Gün, Bundesliga devi ile yapacakları dev yardım planlamasını açıkladı. İşte tüm detaylar...



IŞITAN GÜN'DEN DESTEK AÇIKLAMASI



"Öncelikle geçmiş olsun, çok üzgünüz. Milletimizin başı sağolsun. Kötüyüz, herkesin olduğu gibi. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Öncelikle geçmiş olsun, çok üzgünüz. Milletimizin başı sağolsun. Kötüyüz, herkesin olduğu gibi. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Önümüzdeki bir maçın gelirini depremzedeler için bağışlamayı planlanıyoruz. Bununla birlikte milli maç arasında büyük bir takımla yardım maçı düzenlemeyi istiyoruz. Bu Bundesliga veya Belçika olabilir. Yaklaşık 60 bin kişinin izleyeceği bir maç için görüşmelerimiz sürüyor. Bu dev maçın gelirini ise Türkiye'deki depremzedelerimize göndereceğiz. Bir yandan Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup toplantılar yapıyor yardımlar için. Elimizden geleni yapacağız."



KULÜP RESMİ AÇIKLAMA YAPTI!



Fortuna Sittard, 11 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Emmen müsabakasına, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi mağdurlarına yardım amacıyla özel bir formayla çıkacaktır. Bu çerçevede Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un forma giyeceği maçta Fortuna, resmi sponsor yerine SMS yoluyla bağış toplayacak yardım kuruluşu GIRO 555 logosu taşıyan formayla mücadele edecek.



Fortuna Sittard, bu girişimle Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen insanlara doğrudan yardım etmeyi ve Hollandalı futbolseverlerin dayanışma göstermeyi hedefliyor.



Kampanya hakkında Kulüp Başkanı Işıtan Gün, "Bu olağanüstü felaket, ister yakında ister uzakta olsun, tüm insanlığı derinden etkilemiştir. Kampanyayla yaşanan bu üzücü duruma dikkat çekmeyi ve büyük, küçük demeden herkesin katkıda bulunmasını sağlamak istiyoruz. Girişim için desteklerini esirgemeyen Hollanda Futbol Federasyonuna ve forma sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.



"Ayrıca, maçta giyilen formalar MatchWornShirts sitesi üzerinden bu Cumartesi 21.00'de başlayarak 19 Şubat'a kadar sürecek bir açık artırmayla satışa sunulacak, buradan elde edilen tüm gelir de AHBAP vasıtasıyla yine depremzedelere bağışlanacaktır."



DESTEĞE DEVAM EDECEKLER



"Deprem felaketinin ardından taraftarlarımız büyük bir hassasiyet gösterdi, hepsine teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde Hollanda futbol kamuoyunun hassasiyetini göz önüne alarak, elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Halen üzerinde çalıştığımız diğer girişimlerimiz de var, onları da bir an evvel neticelendirerek resmi kanallarımızdan duyurmayı hedefliyoruz."



