Fortuna Sittard, geriden gelip kazandı!

Hollanda Ligi 14. hafta maçında Fortuna Sittard, deplasmanda Groningen ile karşı karşıya geldi.



Euroborg'da oynanan maçı Fortuna Sittard 3-2 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 78 ve 84. dakikada Paul Gladon ve 90+5. dakikada Tijjani Noslin kaydetti. Groningen'in tek golü 45. dakikada Ricardo Pepi ve 90+1. dakikada Florian Krüger'den geldi.



Fortuna Sittard'da forma giyen milli oyuncular Burak Yılmaz, Doğan Erdoğan maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Nuri Akşit ve Tunahan Taşçı karşılaşmada süre alamadı.



Sittard bu sonuçla ligde 4 maç sonra galip geldi. Groningen ise üst üste 2. yenilgisini aldı.



Fortuna Sittard bu galibiyetle puanını 15'e çıkardı. Groningen ise 12 puanda kaldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ