Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1'in Türkiye'ye getirilmesi ile ilgili müjdeli haberi verdi. Ersoy, kontratlama sürecinin 2026'da başlayacağını açıkladı.



BAKAN ERSOY MÜJDEYİ VERDİ



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamada, "2026 yılı itibariyla Formula 1 yarışlarının Türkiye getirmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak." ifadelerini kullandı.



SON YARIŞ 2021'DE DÜZENLENDİ



İstanbul Park, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'e en son 2021'de ev sahipliği yapmıştı. İstanbul Park'ta 2005-2011 yılları arasında, 2020 ile 2021'de toplam 9 yarış düzenlendi



