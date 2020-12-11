Formula 1 sezonu Abu Dabi'de sona erecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Formula 1 sezonu Abu Dabi'de sona erecek
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11 Aralık 2020 15:37
Formula 1 Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak sezonun 17. etabı Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.

Mercedes'in takımlar, Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'ın pilotlar klasmanında şampiyonluğa ulaştığı 2020 sezonunun son yarışı, başkent Abu Dabi'deki 5,5 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 55 tur üzerinden yapılacak.

Mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 13 Aralık Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan Lewis Hamilton, Sakhir Grand Prix'sini kaçırmasının ardından Abu Dabi'deki yarışta Mercedes sürücü koltuğundaki yerini alacak.

Sezonun son yarışı öncesi Hamilton'ın 11, takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 2, Max Verstappen (Red Bull), Pierre Gasly (AlphaTauri) ve Sergio Perez'in (Racing Point) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.





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