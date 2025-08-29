29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Formula 1'de sıradaki durak Hollanda

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. etabı Hollanda Hollanda Grand Prix'siyle devam edecek.

calendar 29 Ağustos 2025 15:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Formula 1'de sıradaki durak Hollanda
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 15. etabı Hollanda Grand Prix'siyle devam edecek.

Hollanda'nın Zandvoort kentindeki 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta sıralama turları cumartesi günü TSİ 16.00, yarış ise 31 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.


Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 284

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 275

3. Max Verstappen (Hollanda): 187

4. George Russell (Büyük Britanya): 172

5. Charles Leclerc (Monako): 151

- Takımlar

1. McLaren: 559

2. Ferrari: 260

3. Mercedes: 236

4. Red Bull Racing: 194

5. Williams: 70

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
