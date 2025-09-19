19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
0-07'
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
17:00
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
17:00
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan

Formula 1'de sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si, 21 Eylül Pazar günü Bakü'de koşulacak. Pilotlar klasmanında McLaren'den Oscar Piastri liderliğini sürdürürken, takım sıralamasında da McLaren zirvede yer alıyor. Yarış öncesi sıralama turları ise yarın TSİ 17.00'de yapılacak.

calendar 19 Eylül 2025 12:54
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'siyle devam edecek.
 
Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden düzenlenecek Azerbaycan Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 21 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
 
F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 3, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.
 
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
 
PİLOTLAR
 
1. Oscar Piastri (Avustralya): 324
 
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 293
 
3. Max Verstappen (Hollanda): 230
 
4. George Russell (Büyük Britanya): 194
 
5. Charles Leclerc (Monako): 163
 
TAKIMLAR
 
1. McLaren: 617
 
2. Ferrari: 280
 
3. Mercedes: 260
 
4. Red Bull Racing: 239
 
5. Williams: 86
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
