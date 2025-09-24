Florian Wirtz'ten transferi için açıklama!

Liverpool'un yaz transfer döneminde 125 milyon euronun üzerinde bir bedelle kadrosuna kattığı Florian Wirtz, transfer etiketi ve üzerindeki baskı hakkında konuştu.



"NORMAL DEĞİL AMA PARA ÖDENDİ"



Alman yıldız, böylesine büyük bir bonservis bedelinin futbolculara baskı oluşturabileceğini kabul etti:

"Doğru, Liverpool'un bu kadar harcama yapmasına alışık değiliz. Son yıllarda bunu yapmadılar ama bu yaz karşılayabildiler. Tabii ki bir oyuncunun bu kadar etmesi normal değil. Herkes bunun farkında. Ama sonuçta para ödendi ve konu kapandı."Wirtz, teknik direktör Arne Slot'un kendisine verdiği desteği şu sözlerle dile getirdi:"Hocam bana takımda değerini ispatlamak için baskı hissetmemen gerektiğini söyledi. Çünkü burada oynayan herkes, başka bir yerde oynasa aynı değere sahip olabilirdi. Bu yaklaşım benim üzerimdeki yükü hafifletiyor."