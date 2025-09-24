24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
0-06'
24 Eylül
Parma -Spezia
2-180'
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Florian Wirtz'ten transferi için açıklama!

Liverpool'un Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Alman yıldız Florian Wirtz, transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 24 Eylül 2025 18:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Florian Wirtz'ten transferi için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Liverpool'un yaz transfer döneminde 125 milyon euronun üzerinde bir bedelle kadrosuna kattığı Florian Wirtz, transfer etiketi ve üzerindeki baskı hakkında konuştu. 

"NORMAL DEĞİL AMA PARA ÖDENDİ" 

Alman yıldız, böylesine büyük bir bonservis bedelinin futbolculara baskı oluşturabileceğini kabul etti:



"Doğru, Liverpool'un bu kadar harcama yapmasına alışık değiliz. Son yıllarda bunu yapmadılar ama bu yaz karşılayabildiler. Tabii ki bir oyuncunun bu kadar etmesi normal değil. Herkes bunun farkında. Ama sonuçta para ödendi ve konu kapandı."

ARNE SLOT'UN MESAJI

Wirtz, teknik direktör Arne Slot'un kendisine verdiği desteği şu sözlerle dile getirdi:

"Hocam bana takımda değerini ispatlamak için baskı hissetmemen gerektiğini söyledi. Çünkü burada oynayan herkes, başka bir yerde oynasa aynı değere sahip olabilirdi. Bu yaklaşım benim üzerimdeki yükü hafifletiyor."

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
