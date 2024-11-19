Florentino Perez: 'Arda Güler hiçbir yere gitmiyor'

2023/2024 sezonunun yaz transfer döneminde 20 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in İspanya macerası istediği gibi gitmiyor.



Eflatun beyazlıların geniş kadrosunda bulduğu süreden memnun olmayan 19 yaşındaki futbolcunun geleceği tartışma konusu olurken Real Madrid cephesinden yeni bir açıklama geldiği iddia edildi.



"REAL MADRID'DE KALACAK"



İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid Yönetim Kurulu Başkanı Florentino Perez, medya mensuplarına Arda Güler'in kulüpte kalacağını bildirdi. İspanyol iş adamının şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü: "Ara transfer döneminde Real Madrid'de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok."



ANCELOTTI İLE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ



Yine ülke basınında yer alan haberlerde Arda Güler'in bulduğu forma süresi hakkında teknik direktör Carlo Ancelotti ile görüştüğü de belirtildi.



İtalyan teknik adam, Arda Güler'e ona duyduğu güvenin tam olduğunu söylerken oyuncusuna defansif yönde çalışmalar yapmasını tavsiye etti.



BU SEZON 12 MAÇTA OYNADI



19 yaşındaki Arda Güler, bu sezon Real Madrid forması ile 12 maça çıktı. Bu maçlarda toplam 307 dakika sahada kalan milli oyuncu, takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.



REAL MADRID LEGANES DEPLASMANINDA



La Liga'nın 12. haftasında Osasuna'yı 4-0'lık skorla mağlup ederek moral bulan Real Madrid, bu hafta Leganes'in konuğu olacak. 24 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan mücadele TSİ saat 20.30'da başlayacak.



EFLATUN BEYAZLILAR İKİNCİ SIRADA



Şu ana kadar La Liga'da 12 maça çıkan Real Madrid toplamda 27 puan topladı ve maç eksiğiyle lider Barcelona'nın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.







