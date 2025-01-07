Flick: "Yamal oynayabilecek durumda"

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Lamine Yamal'ın Athletic Bilbao karşılaşmasında oynayabilecek durumda olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Flick: 'Yamal oynayabilecek durumda'
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07 Ocak 2025 20:00
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İspanya Süper Kupası'nda Athletic Bilbao ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Flick, sakatlığını atlatan Yamal'ın bu maçta forma giyebileceğini söyledi. Alman teknik adam, "Lamine, birkaç gündür antrenman yapıyor. Oynamaya hazır. Athletic Bilbao karşısında oynayabilir." ifadelerini kullandı.

Barcelona'da bu sezon 21 maçta süre bulan 17 yaşındaki Yamal, 6 gol attı ve 12 asist yaptı.

Barcelona, İspanya Süper Kupası yarı final maçında 8 Ocak Çarşamba günü Athletic Bilbao ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

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