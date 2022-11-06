FLAŞ! Adana Demirspor'da ayrılık

Süper Lig'in iddialı takımlarından Adana Demirspor'da flaş bir gelişme yaşandı.



Rus gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre; Sezon başında Zenit'ten ayrılan tecrübeli golcü Artem Dzyuba'yı kadrosuna katan Adana ekibi ile Rus oyuncu arasındaki sözleşmenin sona erdirildiği belirtildi.



Dzyuba'nın temsilcilerinden Leonid Goldman ise henüz resmi olarak açıklanmayan ayrılık için sorulan soruları yanıtsız bıraktı.



Artem Dzyuba, bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 1 gol kaydetti.





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