Flamengo'dan Diego Rossi açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de Avrupa umutlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'nin adı transfer gündeminde sıkça anılmaya başladı. Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, Uruguaylı futbolcu hakkında transfer açıklamasında bulundu..

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Flamengo'dan Diego Rossi açıklaması
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18 Mart 2022 13:15
Diego Martín Rossi Marachlian
Diego Martín Rossi Marachlian
Fenerbahçe
Brezilya'dan Flamengo takımıyla adı anılan Fenerbahçeli Diego Rossi için transfer açıklaması geldi. Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, Uruguaylı futbolcu hakkında konuştu.

Brezilyalı yönetici, "Diego Rossi, Santos ve Marcos Antonio. Üçü de, Paulo Sousa'nın istediği pozisyonlara uyuyor, ancak görünüşe göre hiçbirinin transferi yakın değil." ifadelerini kullandı..

"DEMEK Kİ İŞLERİ DOĞRU YAPIYORUM"

Fenerbahçe'nin son oynadığı Alanyaspor maçı sonrası transferine dair açıklamalar yapan Uruguaylı Rossi, Flamengo'nun kendisine ilgisiyle ilgili, "Beni Flamengo'dan kimse aramadı, resmi bir telefon almadım. Haberleri basından gördüm. Ne zaman büyük kulüplerden beni isteseler bu beni mutlu eder, işleri doğru yapıyorum demektir" ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Uruguaylı futbolcu bu sezon Fenerbahçe'de 30 maça çıktı. Bu maçlarda 3 gol 7 asistlik performans gösterdi.

 

 

 

 

 

 

 

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